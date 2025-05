Venezuelas præsident Nicolás Maduro har udtalt, at mere end 50 personer for nylig er blevet anholdt for angiveligt at planlægge forstyrrelser i forbindelse med søndagens regionale og parlamentariske valg.

Under et partimøde i hovedstaden Caracas torsdag opfordrede Maduro, som blev taget i ed for tredje gang i januar, befolkningen til at gå til stemmeurnerne og afgive deres stemmer.

Han sagde, at sikkerhedsstyrker havde forhindret forsøg på at fremprovokere vold og placere sprængstoffer som led i en bredere sabotageplan.

Maduro forklarede, at anholdelserne var en del af en velforberedt indsats for at bevare freden i landet. Han roste landets militær for deres rolle i operationerne.

Han kaldte de anholdte for “lejesoldater” og tilføjede, at retsvæsnet ville tage de nødvendige juridiske skridt mod dem.

På søndag skal stemmeberettigede borgere i Venezuela vælge 285 medlemmer af parlamentet, 24 guvernører og 260 regionale lovgivere.