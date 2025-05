Portugals regering taber tillidsafstemning og baner vej for lynvalg Portugals regering taber tillidsafstemning og baner vej for lynvalg

Portugal kan være på vej mod sit tredje parlamentsvalg inden for tre år, efter at premierminister Luís Montenegros centrum-højre-regering tabte en tillidsafstemning.