Grønlænderne går til stemmeurnerne i dag.

Der afholdes kommunalvalg, som sker i skyggen af den amerikanske præsident Donald Trumps trusler om at annektere det selvstyrende danske territorium.

Trump hævder, at USA har brug for den enorme arktiske ø af hensyn til sin sikkerhed og har nægtet at udelukke brugen af magt for at sikre den.

“Vi får Grønland. Ja, 100 procent”, sagde Trump i et interview med NBC News søndag.

Men øens nye premierminister, Jens-Frederik Nielsen, har givet igen: “USA får ikke Grønland. Vi tilhører ikke andre. Vi bestemmer selv vores fremtid”.

Nielsen anerkendte i sidste uge, at grønlænderne følte sig “utilpas” over de diplomatiske spændinger, især efter at USA’s vicepræsident J.D. Vance fulgte sin hustru Usha på et “privat besøg” til øen – et besøg, der fredag blev omdirigeret til en amerikansk militærbase i Grønland.

Vance benyttede anledningen til at kritisere Danmark for “ikke at have gjort et godt stykke arbejde for Grønlands befolkning”.

Lokalvalg og misinformation

Trods Grønlands internationale mediedækning har valgkampen dog været centreret omkring lokale spørgsmål som sundhed, bolig, turismeudvikling og minedrift.

Tirsdagens afstemning, der finder sted mindre end en måned efter parlamentsvalget den 11. marts, handler i stedet om “skoler og lokale spørgsmål”, understreger forsker Signe Ravn-Højgaard, som leder tænketanken Digital Infrastruktur i Nuuk.

Hun forklarer, at “kommunen Sermersooq, hvor hovedstaden Nuuk ligger, er verdens største og større end Spanien”.

“Politikerne fører kun kampagne i den by, hvor de bor, og på sociale medier”, sagde Ravn-Højgaard til AFP.

På grund af Grønlands begrænsede og spredte befolkning og den “relativt begrænsede nyhedsdækning” spiller sociale medier en endnu vigtigere rolle, lyder det.

Mens tætte lokalsamfund begrænser brugen af falske profiler, kan afhængigheden af sociale medier også føre til hurtig spredning af misinformation – noget, som den danske efterretningstjeneste PET tidligere har advaret om.

Ifølge PET oplevede parlamentsvalget en høj grad af misinformation på sociale medier.

“Der var eksempler på, at udsagn fra grønlandske politikere eller privatpersoner blev taget ud af kontekst for at fremme eller styrke bestemte synspunkter”, lyder det.

I Grønlands små, tæt forbundne samfund kræver det kun få delinger, før et opslag bliver set af næsten alle, påpeger Ravn-Højgaard.

Der er ikke blevet gennemført meningsmålinger forud for kommunalvalget, men Nielsen og hans centrum-højreparti Demokraterne var de store vindere ved parlamentsvalget sidste måned.

“Det bliver interessant at se, om Demokraterne kan fortsætte med den overraskende succes”, siger Carina Ren, leder af det arktiske program ved Aalborg Universitet.

Ved sidste lokalvalg i 2021 stemte næsten 64 procent af de stemmeberettigede.

Valgstederne er åbne fra kl. 09:00 til 20:00 lokal tid.