Afstemningen tirsdag blev udløst af interessekonflikt-anklager mod Montenegro vedrørende en familievirksomhed. Et sidste forsøg på at undgå afstemningen mislykkedes, da parterne ikke kunne blive enige om vilkårene for en planlagt parlamentarisk undersøgelse.

“Regeringen gjorde alt, hvad den kunne indtil sidste øjeblik for at undgå et lynvalg”, sagde Montenegro, da han forlod parlamentet.

Det største oppositionsparti, Socialistpartiet (PS), samt det højreradikale parti Chega stemte begge for at vælte regeringen.

Nu skal landets præsident, Marcelo Rebelo de Sousa, beslutte, om han vil opløse parlamentet og udskrive nyvalg.

Montenegro, 52, der har siddet i embedet i mindre end et år, sagde ved begyndelsen af debatten om mistillidsvotummet: “Jeg har ikke begået nogen forbrydelse”.

Parlamentet debatterede sagen i mere end tre timer, hvor PS insisterede på, at Montenegro skulle samarbejde med en særlig parlamentarisk undersøgelse af hans families forretningsforhold.

Da parterne ikke kunne enes om undersøgelsens rammer, blev tillidsafstemningen gennemført.

“Dagens afstemning vil afgøre, om vi skal til valg, og om Socialistpartiet vil alliere sig med det yderste højre for at vælte regeringen”, sagde Montenegro tidligere tirsdag i parlamentet.

Et nyt valg kan bane vej for yderligere fremgang for det højreradikale parti Chega (der betyder “Nok”), som i marts 2024 blev Portugals tredjestørste politiske parti. Dengang øgede partiet antallet af pladser i parlamentet fra 12 til 50 og vandt 18 procent af stemmerne.

‘Fej resignation’

Mandag bad Socialistpartiet formelt om en parlamentarisk undersøgelseskommission til at granske Montenegros mulige interessekonflikter.

Premierministeren havde allerede besvaret oppositionens spørgsmål skriftligt, men de skriftlige svar var “ikke nok til at fjerne mistankerne”, lød det fra PS-leder Pedro Nuno Santos mandag.

Montenegro erklærede lørdag, at han havde udskrevet tillidsafstemningen for at undgå langvarig politisk ustabilitet.

Santos kaldte det “en fej resignation”.

Montenegro sagde mandag til CNN Portugal, at han vil stille op igen, hvis præsident Rebelo de Sousa udskriver nyvalg, som sandsynligvis vil blive afholdt den 11. eller 18. maj.

Præsidenten har indkaldt partierne til møde onsdag og samler torsdag Statsrådet til drøftelser.

Den socialdemokratiske leder Montenegro tiltrådte i april sidste år, men uden et absolut flertal i parlamentet.

Hovedanklagen mod ham drejer sig om en forretning ejet af hans kone og børn. Portugisiske medier har rapporteret, at forretningen havde kontrakter med flere private virksomheder, der er afhængige af offentlige kontrakter.

Derudover har medierne også bragt påstande om uregelmæssigheder i forbindelse med køb af en lejlighed.

Montenegro, der allerede har overlevet to mistillidsafstemninger, nægter enhver form for lovovertrædelse.

Det næste ordinære parlamentsvalg i Portugal var planlagt til januar 2028.