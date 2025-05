Tirsdag åbnede valgstederne i Grønland til et tidligt parlamentsvalg. Det sker, mens USA’s præsident Donald Trump søger kontrol over den strategisk vigtige arktiske ø.

Det selvstyrende område, der tilhører Danmark, har 56.000 indbyggere, hvoraf de fleste er af oprindelig inuitisk afstamning, og ligger på en strategisk placering i Nordatlanten.

Grønland rummer også sjældne jordarter, som er afgørende for den globale økonomi.

Selvom øen har haft kurs mod uafhængighed siden i hvert fald 2009, står en løsrivelse fra Danmark ikke direkte på stemmesedlen – men det er alligevel et centralt emne i debatten. Vælgerne skal tirsdag vælge 31 parlamentarikere, der skal forme Grønlands fremtidige diskussion om, hvorvidt landet skal erklære sin uafhængighed.

Målinger viser opbakning til grønlandsk uafhængighed

Det eneste valgsted i Grønlands hovedstad, Nuuk, er klar.

Denne enorme arktiske ø med en lille befolkning afholder tirsdag et parlamentsvalg, som bliver fulgt tæt i udlandet.

USA’s præsident Donald Trump har tydeligt udtrykt sit ønske om at få kontrol over regionen, som både har en strategisk beliggenhed i Nordatlanten og indeholder vigtige sjældne jordarter.

Nu debatterer grønlænderne, hvordan de bedst sikrer deres fremtidige selvbestemmelse.

“Jeg tror, de fleste af os har været bange siden nytår på grund af Trumps interesse”, sagde Pipaluk Lynge, medlem af det regerende parti Inuit Ataqatigiit (Forenede Inuitter), til Associated Press.

“Derfor kigger vi virkelig meget mod Europa lige nu for at se, om vi kan etablere et stærkere bånd med dem og sikre vores suverænitet”.

Meningsmålinger viser, at de fleste grønlændere støtter uafhængighed.

De fleste siger dog, at de ikke har noget imod amerikanere og peger på de gode relationer til den lokale Pituffik-rumbase (tidligere Thule Air Force Base), hvor amerikanske soldater har været stationeret siden 1951.

Men grønlænderne viser ingen tegn på ønske om at blive amerikanere. Selv nogle af Trumps største fans holder fast i princippet om, at Grønland selv skal bestemme sin fremtid. Det gælder også Gerth Josefsen, en 53-årig fisker fra Nuuk, der bærer en MAGA-kasket og stolt fortæller, at han har besøgt Mar-a-Lago, Trumps hjem i Florida.

Deres mantra er, at Grønland er åben for forretning – men ikke til salg.

“Situationen har ændret sig på grund af Trump og på grund af verdenssituationen,” siger Doris Jensen, repræsentant for det socialdemokratiske parti Siumut, som altid har støttet uafhængighed. “Så vi har i vores parti besluttet, at vi skal gøre det hurtigere”.

Trumps interesse har ændret den ellers dybt lokale demokratiske proces. Pludselig er journalister fra så fjerne steder som Japan og Kroatien til stede, hvilket understreger, at dette er et usædvanligt valg.

Efter den sidste tv-transmitterede debat mellem kandidaterne på en skole i Nuuk blev premierminister Mute Bourup Egede mødt af omkring 75 tilhængere, som næsten var i undertal i forhold til fotografer og kamerahold.

“Alle disse journalister gør os urolige,” siger Aviaja Sinkbaek, der arbejder på skolen. “Det betyder, at der snart må ske noget”.

“Gad vide, hvad Trump har i ærmet”, tilføjer hun.