زلزله در افغانستان جان ده ها تن را گرفت
مقامات گفته ‌اند که مسئولین و باشندگان در تلاش‌ های نجات دخیل هستند و تیم‌ های حمایتی از ولایات مرکزی و نزدیک به این منطقه روانه شده‌ اند
1 سپتامبر 2025

دست‌کم ۶۱۰ نفر در نتیجه زلزله‌ای که شام یکشنبه در شرق افغانستان رخ داد، جان باخته و ۱۳۰۰ نفر دیگر زخمی شده ‌اند. وزارت داخله این آمار را اعلام کرده است.

مقامات صحی در کابل اما گفته ‌اند که هنوز در حال تأیید آمار رسمی هستند، زیرا تلاش ‌ها برای دسترسی به مناطق دورافتاده ادامه دارد.

پیش‌تر، رادیو تلویزیون ملی افغانستان (RTA) گزارش داده بود که دست‌کم ۵۰۰ نفر در این زلزله که شدت آن ۶.۰ ریشتر بوده، جان باخته و ۱۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده ‌اند.

اداره زمین ‌شناسی ایالات متحده (USGS) این زلزله را در ساعت ۱۹:۱۷ به وقت گرینویچ ثبت کرده که مرکز آن ۲۷ کیلومتر شرق-شمال ‌شرق جلال ‌آباد و در عمق ۸ کیلومتری زمین بوده است.

یک مقام وزارت داخله به خبرگزاری آنادولو گفته است که تلفات در ولسوالی‌ های نورگل، چوکی، وته پور و چپه ‌دره ولایت کنر گزارش شده است.

وی افزود که آمار کشته ‌شدگان و زخمی‌ ها نهایی نیست، زیرا مقامات هنوز در حال تماس با ساکنان محلی در بسیاری از مناطق دور افتاده هستند و تیم ‌های امدادی در راه هستند.

جاده‌ های منتهی به دیوه ‌گل در ولسوالی چوکی و مزاردره در ولسوالی نورگل به دلیل رانش زمین مسدود شده ‌اند که این امر باعث دشواری در رسیدن تیم‌ های نجات به مناطق آسیب ‌دیده شده است.

باشندگان محلی این زلزله را یکی از شدید ترین زلزله‌ هایی توصیف کرده ‌اند که کشور را لرزانده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره موقت افغانستان، تأیید کرده است که این زلزله باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه زلزله امشب باعث تلفات جانی و خسارات مالی در برخی از ولایات شرقی ما شده است.»

مجاهد گفت که مقامات محلی و باشندگان در تلاش ‌های نجات مشغول هستند و تیم‌ های امدادی از ولایات مرکزی و نزدیک به منطقه اعزام شده‌ اند.

او افزود: «تمام منابع موجود برای نجات جان‌ ها استفاده خواهد شد.»

بر اساس گزارش اداره زمین ‌شناسی ایالات متحده، دست‌کم دو زلزله دیگر با شدت ۵.۲ ریشتر پس از زلزله اصلی در همان منطقه رخ داده است.

