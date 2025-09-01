دست‌کم ۶۱۰ نفر در نتیجه زلزله‌ای که شام یکشنبه در شرق افغانستان رخ داد، جان باخته و ۱۳۰۰ نفر دیگر زخمی شده ‌اند. وزارت داخله این آمار را اعلام کرده است.

مقامات صحی در کابل اما گفته ‌اند که هنوز در حال تأیید آمار رسمی هستند، زیرا تلاش ‌ها برای دسترسی به مناطق دورافتاده ادامه دارد.

پیش‌تر، رادیو تلویزیون ملی افغانستان (RTA) گزارش داده بود که دست‌کم ۵۰۰ نفر در این زلزله که شدت آن ۶.۰ ریشتر بوده، جان باخته و ۱۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده ‌اند.

اداره زمین ‌شناسی ایالات متحده (USGS) این زلزله را در ساعت ۱۹:۱۷ به وقت گرینویچ ثبت کرده که مرکز آن ۲۷ کیلومتر شرق-شمال ‌شرق جلال ‌آباد و در عمق ۸ کیلومتری زمین بوده است.

یک مقام وزارت داخله به خبرگزاری آنادولو گفته است که تلفات در ولسوالی‌ های نورگل، چوکی، وته پور و چپه ‌دره ولایت کنر گزارش شده است.

وی افزود که آمار کشته ‌شدگان و زخمی‌ ها نهایی نیست، زیرا مقامات هنوز در حال تماس با ساکنان محلی در بسیاری از مناطق دور افتاده هستند و تیم ‌های امدادی در راه هستند.

جاده‌ های منتهی به دیوه ‌گل در ولسوالی چوکی و مزاردره در ولسوالی نورگل به دلیل رانش زمین مسدود شده ‌اند که این امر باعث دشواری در رسیدن تیم‌ های نجات به مناطق آسیب ‌دیده شده است.