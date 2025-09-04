به گفته سخنگوی حکومت طالبان, عملیات جستجو و نجات در شرق افغانستان پس از زلزله شدید که شام یکشنبه رخ داد و دستکم ۲۲۰۵ نفر را به کام مرگ کشاند و هزاران تن دیگر را زخمی کرد، همچنان ادامه دارد.
حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان که آمار جدید تلفات را ارائه کرد گفت که تلاش های جستجو و نجات ادامه دارد. او افزود: «خیمه ها برای مردم برپا شده و توزیع کمک های اولیه و مواد اضطراری جریان دارد.»
سخنگوی نیروهای امنیتی محلی در ولایت کنر، روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار مجموعی کشته ها و زخمی ها از ۵۰۰۰ نفر فراتر رفته است.
او هشدار داد: «با توجه به اینکه هنوز افراد زیادی زیر آوار گیر مانده اند، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد، زیرا عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد.»
درخواست برای حمایت بینالمللی
مقامات در کابل اعلام کردند که منتظر دریافت آمار تلفات از ولایات ننگرهار، لغمان و پنجشیر هستند که آن ها نیز از این زلزله آسیب دیده اند. تاکنون دستکم ۱۲ مورد مرگ در ننگرهار تأیید شده است.
نهاد های بشردوستانه می گویند که میزان تخریب بسیار گسترده است و خواستار حمایت فوری بینالمللی شده اند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
تورکیه ۲۵ تُن کمک شامل مواد ضروری برای سرپناه، کیت های صحی و مواد غذایی ارسال کرده است، در حالی که پاکستان، ایران، چین، هند و چندین کشور غربی نیز وعده کمک داده اند.
اداره زمین شناسی ایالات متحده گزارش داد که این زلزله ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی (۱۹:۱۷ به وقت گرینویچ) در حدود ۲۷ کیلومتری شرق-شمالشرق جلال آباد و در عمق کم ۸ کیلومتری رخ داده است. بیشتر ساکنان در زمان وقوع زلزله در خواب بودند.
این سومین زلزله بزرگ است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افغانستان را لرزانده و چالش های بشردوستانه این کشور را تشدید کرده است.