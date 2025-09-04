به گفته سخنگوی حکومت طالبان, عملیات جستجو و نجات در شرق افغانستان پس از زلزله شدید که شام یکشنبه رخ داد و دست‌کم ۲۲۰۵ نفر را به کام مرگ کشاند و هزاران تن دیگر را زخمی کرد، همچنان ادامه دارد.

حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان که آمار جدید تلفات را ارائه کرد گفت که تلاش‌ های جستجو و نجات ادامه دارد. او افزود: «خیمه‌ ها برای مردم برپا شده و توزیع کمک‌ های اولیه و مواد اضطراری جریان دارد.»

سخنگوی نیروهای امنیتی محلی در ولایت کنر، روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار مجموعی کشته‌ ها و زخمی ‌ها از ۵۰۰۰ نفر فراتر رفته است.

او هشدار داد: «با توجه به اینکه هنوز افراد زیادی زیر آوار گیر مانده‌ اند، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد، زیرا عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد.»

درخواست برای حمایت بین‌المللی