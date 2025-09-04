کارمندان نجات تلاش می ‌کنند تا اجساد را از زیر آوار خانه‌ هایی که در اثر زلزله ‌های اخیر در افغانستان تخریب شده‌اند، بیرون بکشند. این در حالی است که زمان برای نجات ‌یافتگان رو به اتمام است و سازمان ‌های امدادرسان جهانی از کاهش بودجه برای غذا، سرپناه و دارو هشدار داده‌ اند.

عملیات جستجو تا اواخر روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی شرق کشور که از زلزله آسیب دیده‌ اند، ادامه یافت. به گفته اداره طالبان، اجساد بیشتری از زیر آوار بیرون کشیده شده و تعداد قربانیان از ۱۴۵۷ نفر فراتر رفته است، اما آمار دقیق هنوز جمع ‌آوری نشده است.

عالِم جان، یکی از بازماندگان در ولایت کنر که بیشترین آسیب را دیده است، گفت: «همه چیز ما نابود شده است. خانه ما فرو ریخت و تمام وسایل و دارایی‌ های ما از بین رفت. تنها چیزی که باقی مانده، همین لباس‌ هایی است که به تن داریم.»

اولین زلزله با شدت ۶ ریشتر، که یکی از مرگبارترین زلزله‌ های اخیر افغانستان به شمار می ‌رود، روز یکشنبه در عمق ۱۰ کیلومتری در ولایات کنر و ننگرهار رخ داد و خسارات گسترده‌ای به بار آورد. زلزله دوم با شدت ۵.۵ ریشتر روز سه ‌شنبه باعث وحشت شد و عملیات نجات را مختل کرد، زیرا سنگ‌ ها از کوه‌ ها سرازیر شده و راه‌ های منتهی به روستا های دورافتاده را مسدود کردند.

مقامات اعلام کردند که حدود ۳۴۰۰ نفر دیگر زخمی شده و بیش از ۶۷۰۰ خانه تخریب شده است. سازمان ملل هشدار داده است که تعداد قربانیان ممکن است افزایش یابد، زیرا هنوز افرادی زیر آوار گیر مانده‌ اند و زمان برای نجات ‌یافتگان در حال اتمام است.

گروه امدادی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) اعلام کرد که نیازهای بشردوستانه «بسیار گسترده و به سرعت در حال افزایش» است. این گروه افزود که بر اساس آمار اولیه، تا ۸۴ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌ اند و هزاران نفر بی ‌خانمان شده‌ اند.