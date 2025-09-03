به تعقیب وقوع زلزله ویرانگر در ولایت کنر افغانستان که هزاران تن را بی سرپناه کرد، تورکیه برای حمایت از مردم آسیب دیده کمک های بشردوستانه ارسال کرد. عملیات نجات و کمک رسانی در این ولایت که روستاها را کاملاً ویران کرد، در روز سوم نیزادامه دارد.

وزارت دفاع ملی تورکیه طی بیانیه ای که روز چهارشنبه در پلاتفورم X منتشر شد، اظهار داشت: "طیاره A400M نیروی هوایی ما ازمیدان هوایی ارکیلت ولایت قیصری حرکت کرد تا کمکهای بشردوستانه تهیه شده توسط AFAD وهلال احمررا به افغانستان در ولایت کنر برساند."

یک مقام طالبان که در ولایت کنر خدمت می‌کند، به شرط فاش نشدن نامش به آژانس آنادلو گفت که اداره موقت تصمیم دارد تامردم را به مناطق امن انتقال بدهد، با این حال شب گذشته توزیع یکمقداراز مواد کمکی به مناطق دوردست آغاز شده است.

این مقام گفت، "مردم محلی از ترک ساحه خودداری کردند در حالیکه اجساد عزیزان شان هنوز هم زیر آوار دفن شده بودند. از اینرو، ما شروع به توزیع خیمه ها و دیگر لوازم ضروری کردیم."

دراثراین زلزله تاکنون درولایت کنر واقع در شرق افغانستان، بیش از ۱۴۰۰ نفر جان باخته اند و این ولایت بیشترین آسیب را دیده است.

مقامات اظهار داشتند که اراضی کوهستانی و جاده های تخریب شده انتقال کمک ها را دشوار میسازد، مگر تیم های نجات و امداد به تمام ساحات آسیب دیده رسیده اند.

این مقام گفت: «ما در جایی که ممکن باشد مواد کمکی را با موتر ارسال می‌کنیم، اما در مناطقی که به دلیل زلزله قابل دسترس نیست، از هلیکوپترها برای انتقال مواد و انتقال زخمیان به شفاخانه‌ها استفاده می‌شود.»

"فوق العاده چالش برانگیز"

عبدالواحد باشنده ولایت کنر میگوید که پس لرزه ها هنوز هم جریان دارد و باعث ترس مردم شده است.

روز سه‌شنبه نیز زلزله جدیدی به شدت ۵.۲ ریشتر شمال شرق افغانستان را تکان داد و در شمال غرب پاکستان نیز احساس شد.