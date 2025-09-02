به گفته سخنگوی حکومت موقت شمار قربانیان زلزله ویرانگری که شب یکشنبه در شرق افغانستان رخ داد، به بیش از ۱۴۰۰ نفر افزایش یافته است.
به طور جداگانه، جمعیت هلال احمر افغانستان روز سه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حداقل ۳۲۵۱ نفر زخمی شدهاند و بیش از ۸۰۰۰ خانه تخریب شده است.
این سومین زلزله بزرگ است که از سال ۲۰۲۱ به این کشور جنگ زده ضربه زده است.
اداره زمین شناسی ایالات متحده امریکا این زلزله را در ساعت ۱۱:۴۷ شب به وقت محلی (۱۹:۱۷ به وقت گرینویچ) ثبت کرد. مرکز زلزله ۲۷ کیلومتر (۱۶.۷ مایل) شرق-شمال شرق جلالآباد و در عمق ۸ کیلومتر (۵ مایل) بود. این حادثه زمانی رخ داد که اکثر ساکنان در خواب بودند.
ولایت کنر بیشترین آسیب را دیده است، جایی که زلزله چندین قریه را ویران کرده است.
عبدالغنی، سخنگوی اداره موقت افغانستان در ولایت کنر گفت که تیم های نجات و امداد به مناطق آسیب دیده رسیده اند و عملیات نجات و امداد رسانی در حال انجام است.
او افزود: «ممکن است تعداد قربانیان افزایش یابد زیرا هنوز بسیاری از افراد زیر آوار هستند.»
وی همچنین گفت که ده ها خانه در ولسوالی های نورگل، سوکی، وته پور، منوگی و چپه دره تخریب شده اند.
عبدالغنی افزود که اداره موقت افغانستان روز دوشنبه مواد امدادی و تیم های طبی را به این منطقه اعزام کرده و کمک های بیشتری از کابل در راه است.
چندین کشور، از جمله پاکستان، ایران، چین و هند و همچنین کشورهای غربی، وعده داده اند که به افغانستان کمک ارسال کنند.
یک مقام سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که مسدود بودن راه های دسترسی به مردم آسیب دیده از زلزله، بزرگترین چالش برای تیم های امدادی بوده است و عملیات نجات در مناطق کوهستانی آسیب دیده به هلیکوپترها متکی است.
ایندریکا راتواته، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، در یک نشست خبری از کابل گفت: «رانش زمین و سقوط سنگ ها بسیار زیاد بوده و دسترسی در ۲۴ ساعت اول برای همه بسیار محدود بوده است.»
او افزود: «بزرگترین چالش، رسیدن به این مناطق دور افتاده است، زیرا راه های دسترسی به شدت آسیب دیده اند.»