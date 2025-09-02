وی همچنین گفت که ده‌ ها خانه در ولسوالی ‌های نورگل، سوکی، وته‌ پور، منوگی و چپه ‌دره تخریب شده ‌اند.

عبدالغنی افزود که اداره موقت افغانستان روز دوشنبه مواد امدادی و تیم‌ های طبی را به این منطقه اعزام کرده و کمک‌ های بیشتری از کابل در راه است.

چندین کشور، از جمله پاکستان، ایران، چین و هند و همچنین کشورهای غربی، وعده داده ‌اند که به افغانستان کمک ارسال کنند.

یک مقام سازمان ملل متحد روز سه‌ شنبه گفت که مسدود بودن راه‌ های دسترسی به مردم آسیب ‌دیده از زلزله، بزرگترین چالش برای تیم‌ های امدادی بوده است و عملیات نجات در مناطق کوهستانی آسیب ‌دیده به هلیکوپترها متکی است.

ایندریکا راتواته، هماهنگ ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، در یک نشست خبری از کابل گفت: «رانش زمین و سقوط سنگ ‌ها بسیار زیاد بوده و دسترسی در ۲۴ ساعت اول برای همه بسیار محدود بوده است.»

او افزود: «بزرگترین چالش، رسیدن به این مناطق دور افتاده است، زیرا راه‌ های دسترسی به شدت آسیب دیده ‌اند.»