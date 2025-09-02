یک انفجار قوی صبح سه ‌شنبه ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان را لرزاند. به گفته پولیس، این انفجار زمانی رخ داد که یک بمب ‌گذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را به دروازه دفتر مرکزی سپاه سرحدی منفجر کرد.

پس از این انفجار، صدای تیراندازی شدید و چندین انفجار دیگر شنیده شد، زیرا گزارش شده است که مهاجمان وارد تأسیسات امنیتی شده ‌اند. یک افسر پولیس محلی گفت که نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده ‌اند و عملیات علیه مهاجمان ادامه دارد.