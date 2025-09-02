2 سپتامبر 2025
یک انفجار قوی صبح سه شنبه ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان را لرزاند. به گفته پولیس، این انفجار زمانی رخ داد که یک بمب گذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را به دروازه دفتر مرکزی سپاه سرحدی منفجر کرد.
پس از این انفجار، صدای تیراندازی شدید و چندین انفجار دیگر شنیده شد، زیرا گزارش شده است که مهاجمان وارد تأسیسات امنیتی شده اند. یک افسر پولیس محلی گفت که نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده اند و عملیات علیه مهاجمان ادامه دارد.
یک باشنده محل گفت که قطعات موتر در امتداد جاده کوهات پراکنده شده بودند. به گفته پولیس، تا کنون سه افسر زخمی شده اند و گزارش هایی از کشته شدن برخی از مهاجمان نیز وجود دارد.
پولیس منطقه اطراف دفتر مرکزی سپاه سرحدی را مسدود کرده و از باشندگان خواسته است تا تکمیل عملیات در خانه های خود بمانند.