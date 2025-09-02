کشور های همسایه
در شمالغرب پاکستان حمله انتحاری صورت گرفت
به گفته پولیس، سه افسر زخمی شدند و گزارش شده است که برخی از شورشیان کشته شده‌ اند
یک انفجار قوی صبح سه ‌شنبه ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان را لرزاند. به گفته پولیس، این انفجار زمانی رخ داد که یک بمب ‌گذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را به دروازه دفتر مرکزی سپاه سرحدی منفجر کرد.

پس از این انفجار، صدای تیراندازی شدید و چندین انفجار دیگر شنیده شد، زیرا گزارش شده است که مهاجمان وارد تأسیسات امنیتی شده ‌اند. یک افسر پولیس محلی گفت که نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده ‌اند و عملیات علیه مهاجمان ادامه دارد.

یک باشنده محل گفت که قطعات موتر در امتداد جاده کوهات پراکنده شده بودند. به گفته پولیس، تا کنون سه افسر زخمی شده ‌اند و گزارش‌ هایی از کشته شدن برخی از مهاجمان نیز وجود دارد.

پولیس منطقه اطراف دفتر مرکزی سپاه سرحدی را مسدود کرده و از باشندگان خواسته است تا تکمیل عملیات در خانه‌ های خود بمانند.

