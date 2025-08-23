فعالان پروژه ریکو دیک در بلوچستان را مورد انتقاد قرار داده ‌اند، جایی که شورش تا حدی به دلیل نارضایتی از تقسیم منافع استخراج منابع طبیعی شعله ‌ور شده است.

در حالی که بلوچستان از منابع هایدروکاربنی و معدنی غنی است، ۷۰ درصد از ۱۵ میلیون جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می ‌کنند.

سه دهه گروه‌ های جامعه مدنی از بانک توسعه آسیایی و همچنین شرکت مالی بین‌المللی خواسته ‌اند که سرمایه‌ گذاری در معدن ریکو دیک را به تعویق بیندازند.

شرکت باریک در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانسه ارسال نموده، از شیوه‌های استخراج خود دفاع کرده است.

این شرکت گفته است: "باریک متعهد به استخراج مسئولانه و به اشتراک ‌گذاری منافع عملیات خود با ذینفعان و شرکای محلی است، بر اساس تعامل باز و شفاف و بالاترین استانداردهای محیط زیستی و اجتماعی."

رهبری نظامی پاکستان در ماه‌ های اخیر ظرفیت این کشور را به عنوان یک مرکز برای مواد معدنی و عناصر نادر تبلیغ کرده و در مذاکرات تعرفه ‌های تجاری با دولت دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده به آن اشاره کرده است.

مقامات پاکستانی مدت‌ هاست که پروژه ریکو دیک را به عنوان یکی از ارکان استراتژی احیای اقتصادی کشور تبلیغ کرده ‌اند.