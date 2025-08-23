بانک توسعه آسیایی (ADB) روز جمعه بسته مالی ۴۱۰ میلیون دالری را برای حمایت از توسعه معدن مس و طلای ریکو دیک در پاکستان تصویب کرد، زیرا ذخایر نادر معدنی این کشور توجه فزاینده سرمای هگذاران خارجی را به خود جلب کرده است.
این پروژه بزرگ استخراج روباز در ایالت بلوچستان پاکستان، یکی از بزرگترین ذخایر دست نخورده مس و طلا در جهان را توسعه خواهد داد و انتظار می رود تولید آن تا سال ۲۰۲۸ آغاز شود.
پاکستان برای دهه ها با یک شورش جدایی طلبانه در ایالت جنوبی و غنی از منابع معدنی بلوچستان مواجه بوده است، جایی که پروژه های انرژی با حمایت خارجی - عمدتاً توسط شرکت های چینی - هدف حملات قرار گرفته اند.
بسته مالی بانک توسعه آسیایی شامل ۳۰۰ میلیون دالر وام به شرکت کانادایی باریک و ۱۱۰ میلیون دالر ضمانت اعتباری برای رهبری محلی است.
پس از تکمیل، ریکو دیک پیش بینی می شود که پنجمین معدن بزرگ مس در جهان باشد و فلزی تولید کند که برای سیم کشی، آلات برقی و تکنالوژی های انرژی تجدیدپذیر ضروری است.
ماساتو کاندا، رئیس بانک توسعه آسیایی، در بیانیهای گفت: "ریکو دیک به زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی کمک خواهد کرد، در حالی که گذار به انرژی پاک را پیش می برد و نوآوری دیجیتال را تقویت می کند."
کاندا این بسته را "یک تغییر بزرگ برای پاکستان... که پایه گذار گذار این کشور به سوی اقتصادی مقاوم تر و متنوع تر است" توصیف کرد.
فعالان پروژه ریکو دیک در بلوچستان را مورد انتقاد قرار داده اند، جایی که شورش تا حدی به دلیل نارضایتی از تقسیم منافع استخراج منابع طبیعی شعله ور شده است.
در حالی که بلوچستان از منابع هایدروکاربنی و معدنی غنی است، ۷۰ درصد از ۱۵ میلیون جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند.
سه دهه گروه های جامعه مدنی از بانک توسعه آسیایی و همچنین شرکت مالی بینالمللی خواسته اند که سرمایه گذاری در معدن ریکو دیک را به تعویق بیندازند.
شرکت باریک در بیانیهای که به خبرگزاری فرانسه ارسال نموده، از شیوههای استخراج خود دفاع کرده است.
این شرکت گفته است: "باریک متعهد به استخراج مسئولانه و به اشتراک گذاری منافع عملیات خود با ذینفعان و شرکای محلی است، بر اساس تعامل باز و شفاف و بالاترین استانداردهای محیط زیستی و اجتماعی."
رهبری نظامی پاکستان در ماه های اخیر ظرفیت این کشور را به عنوان یک مرکز برای مواد معدنی و عناصر نادر تبلیغ کرده و در مذاکرات تعرفه های تجاری با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به آن اشاره کرده است.
مقامات پاکستانی مدت هاست که پروژه ریکو دیک را به عنوان یکی از ارکان استراتژی احیای اقتصادی کشور تبلیغ کرده اند.