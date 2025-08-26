روسای جمهور ایران و روسیه پس از تهدید کشورهای اروپایی به وضع مجدد تحریم تهران به دلیل فروپاشی توافقنامه ای هستوی سال ۲۰۱۵، در مورد برنامه ای هستوی ایران گفتگو کردند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید کردند که اگر ایران با محدود کردن فعالیت های غنی سازی یورانیم و از سرگیری همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) موافقت نکند، یک "مکانیزم واکنش منفی" را برای اعمال مجدد تحریم های ملل متحد که بر اساس این توافقنامه برداشته شده است، فعال خواهند کرد.
رسانههای دولتی ایران گزارش داده اند که ایران روز سه شنبه در ژنو با این کشورهای سه گانه ای اروپایی مذاکره خواهد کرد.
کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز دوشنبه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، تماس تیلفونی داشت که در جریان آن، در مورد چگونگی اوضاع پیرامون برنامه ای هستوی ایران صحبت شده است.
ریاست جمهوری ایران اظهار داشت که پزشکیان از پوتین برای حمایت از "حق غنی سازی" ایران تشکر کرد و گفت که ایران "هدف تولید سلاح هستوی را ندارد و هرگز نخواهد داشت."
دو کشور در جریان عملیات نظامی روسیه در اوکراین روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی را تقویت کردند.
ایران بشکل منظم تلاش کرده است تا موقیعت خود را با روسیه و چین قبل از مذاکرات کلیدی هستوی با ایالات متحده و اروپا در جریان بن بست فعلی هماهنگ سازد.
روزنامه کمرسانت روسیه روز دوشنبه گزارش داد که مسکو با ایده تحریم های "عقب نشینی" مخالفت میکند.
این روزنامه با استناد به بیانیه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: "تهدیدات بریتانیا، آلمان و فرانسه برای فعال سازی مکانیزم تحمیل مجدد تحریم های قبلاً معلق شده سازمان ملل متحد علیه ایران یک عامل بی ثبات کننده جدی است."
روسیه یکی از طرفین برنامه جامع عمل مشترک 2015 (JCPOA) است که در بدل محدودیت بر برنامه هستوی این کشور، لغو تحریم ها علیه ایران را پیش بینی می کند.
تهران مدعی است که اجرای بند توقف توافقنامه غیرقانونی است و اروپایی ها را به عدم انجام تعهدات خود تحت توافقنامه متهم می کند.
ایران بعد از جنگ دوازده روزه با اسرائیل امسال همکاری با دیده بان هستوی سازمان ملل متحد را به حالت تعلیق درآورد و دلیل آن را ناکامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در محکوم کردن حملات اسرائیل و امریکا بر تاسیسات هستوی این کشور دانست.