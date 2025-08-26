ایران بشکل منظم تلاش کرده است تا موقیعت خود را با روسیه و چین قبل از مذاکرات کلیدی هستوی با ایالات متحده و اروپا در جریان بن بست فعلی هماهنگ سازد.

روزنامه کمرسانت روسیه روز دوشنبه گزارش داد که مسکو با ایده تحریم های "عقب نشینی" مخالفت میکند.

این روزنامه با استناد به بیانیه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: "تهدیدات بریتانیا، آلمان و فرانسه برای فعال سازی مکانیزم تحمیل مجدد تحریم های قبلاً معلق شده سازمان ملل متحد علیه ایران یک عامل بی ثبات کننده جدی است."

روسیه یکی از طرفین برنامه جامع عمل مشترک 2015 (JCPOA) است که در بدل محدودیت بر برنامه هستوی این کشور، لغو تحریم ها علیه ایران را پیش بینی می کند.

تهران مدعی است که اجرای بند توقف توافقنامه غیرقانونی است و اروپایی ها را به عدم انجام تعهدات خود تحت توافقنامه متهم می کند.

ایران بعد از جنگ دوازده روزه با اسرائیل امسال همکاری با دیده بان هستوی سازمان ملل متحد را به حالت تعلیق درآورد و دلیل آن را ناکامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در محکوم کردن حملات اسرائیل و امریکا بر تاسیسات هستوی این کشور دانست.