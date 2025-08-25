کشور های همسایه
دار که روز شنبه برای یک سفر دو روزه وارد شد، قرار است با سرپرست موقت محمد یونس وهمچنین خالده ضیا رئیس حزب مخالف ملی‌گرای بنگلادش نیز دیدار کند
بنگله‌دیش وپاکستان روز یکشنبه شش توافقنامه امضا کردند، یکی ازآن جمله عبارت از توافقی است که به دارندگان پاسپورت‌های رسمی اجازه سفر بدون ویزا را می‌دهد. این توافقات در جریان اولین سفر وزیر خارجه پاکستان به داکا در ۱۳ سال اخیرصورت گرفت.

این توافقات پس از مذاکرات در سطح وزارتخانه ها میان معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، اسحاق دار، و مشاور امور خارجی بنگله‌دیش، محمد توحید حسین، در یک هتل در داکا به امضارسید.

قبلا کابینه موقت بنگله‌دیش، پیش‌نویس معافیت ویزا را تأیید کرده بود.

یادداشت‌های تفاهم دیگر شامل همکاری در زمینه تجارت، آکادمی‌های خدمات خارجی، آژانس‌های خبری دولتی، مؤسسات مطالعات استراتژیک و برنامه مبادلات فرهنگی بوده است.

همچنین یک گروه کاری مشترک در زمینه تجارت تشکیل خواهد شد.

دار پس از امضای توافقات در صحبت با خبرنگاران گفت که اختلافات مربوط به جنگ ۱۹۷۱ که در آن بنگله‌دیش از پاکستان جدا شد، قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

او به مذاکرات سال ۱۹۷۴ و سفر پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین پاکستان، در اوایل دهه ۲۰۰۰ اشاره کرد.

دار با اشاره به اینکه در حقیقت امراین دوکشورواقع درجنوب آسیا یک «خانواده» هستند، گفت: «مسلمانان به پاک نگه داشتن قلب‌هایشان توصیه شده‌اند. بنابراین، من از همه می‌خواهم که به جلو حرکت کنیم، گذشته را فراموش کنیم و روابط تجاری و دوجانبه را به سطح جدیدی برسانیم.»

اما حسین اظهارات دار را رد کرد. اوگفت: «ما می‌خواهیم پاکستان به دلیل نسل‌کشی که در اینجا (در جریان جنگ استقلال ۱۹۷۱) رخداد، ابراز پشیمانی کند وعذرخواهی نماید. همچنین پاکستان باید شهروندان خود را که اینجا گیر مانده‌اند، بازگرداند و مسئله ادعای بنگله‌دیش در دارایی‌های مشترک پاکستان تقسیم‌نشده را حل کند.»

این مشاور افزود که روابط با اسلام‌آباد تحت رهبری دولت شیخ حسینه عمداً متوقف شده بود، اما دولت موقت کنونی به دنبال «روابط عادی با پاکستان است، همانگونه که ما با دیگرکشورهای دوست ‌خواهیمداشت.»

در همین حال، وزیر تجارت پاکستان، جام کمال خان، که در یک سفر چهار روزه موازی حضور داشت، گفت که پروازهای مستقیم بین داکا و کراچی احتمالاً تا پایان سال برای تقویت تجارت و ارتباطات از سر گرفته خواهد شد.

روابط بین داکا و اسلام‌آباد از زمان قیام اگست ۲۰۲۴ که به‌طورگسترده دولت شیخ حسینه طرفدارهند تلقی می‌شد، سرنگون کرد، گرم‌ترشده است. آخرین وزیر خارجه پاکستان که از بنگله‌دیش بازدید کرد، حنا ربانی کهر در سال ۲۰۱۲ بود.

