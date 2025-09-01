به گفته سخنگوی دولت یک هلیکوپتر نظامی که در یک پرواز عادی بود، در شمال پاکستان سقوط کرده و دو پیلوت و سه تخنیکر که در داخل آن بودند، جان باخته اند.
به گفته فیضالله فارق، سخنگوی رهبری محلی این هلیکوپتر ظاهراً به دلیل یک مشکل تخنیکی در منطقه گیلگیت-بلتستان سقوط کرده و سپس آتش گرفته است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و گفت که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.
او افزود که این هلیکوپتر توسط رهبری گیلگیت-بلتستان برای مأموریت های امداد و نجات پس از باران ها و سیلاب های اخیر در منطقه استفاده می شد.
تیم های نجات به محل سقوط رسیده و عملیات خود را آغاز کرده اند.
هیچ اطلاعات فوری در مورد علت سقوط ارائه نشده است، اما سخنگوی رهبری گیلگیت-بلتستان به یک «مشکل تخنیکی» اشاره کرده است.
ماه گذشته، یک هلیکوپتر که مواد امدادی را به منطقه سیلاب زده بجور در شمال غربی می برد، در هوای خراب سقوط کرد و تمامی پنج نفر داخل آن جان باختند. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۴، شش نفر زمانی کشته شدند که یک هلیکوپتر دیگر به دلیل خرابی انجن در شمال غربی سقوط کرد.