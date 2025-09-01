به گفته‌ سخنگوی دولت یک هلیکوپتر نظامی که در یک پرواز عادی بود، در شمال پاکستان سقوط کرده و دو پیلوت و سه تخنیکر که در داخل آن بودند، جان باخته ‌اند.

به گفته‌ فیض‌الله فارق، سخنگوی رهبری محلی این هلیکوپتر ظاهراً به دلیل یک مشکل تخنیکی در منطقه گیلگیت-بلتستان سقوط کرده و سپس آتش گرفته است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و گفت که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

او افزود که این هلیکوپتر توسط رهبری گیلگیت-بلتستان برای مأموریت‌ های امداد و نجات پس از باران‌ ها و سیلاب ‌های اخیر در منطقه استفاده می ‌شد.