احمد ییلدیز، نماینده تورکیه در سازمان ملل، اظهار داشت که سیاست های اسرائیل باعث بی ثباتی در سوریه شده و امنیت منطقهای را تهدید می کند. او از جامعه بینالمللی خواست تا تحریم های باقی مانده را لغو کرده و از حاکمیت سوریه حمایت کنند.
ییلدیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز پنجشنبه گفت: «سوریه همچنان در صدر دستور کار بینالمللی قرار دارد. دوره جدید نیازمند تلاش های مداوم برای تأمین صلح و ثبات بر اساس حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور است.»
او افزود: «توانمند سازی دولت سوریه برای دستیابی به این هدف حیاتی است.» و تأکید کرد: «نباید اجازه دهیم تمرکز ما از وظیفه اصلی بازگرداندن ثبات و امنیت در این کشور منحرف شود.»
ییلدیز خواستار «لغو تحریم های باقی مانده برای اینکه دولت سوریه بتواند به شهروندان خود خدمت کند» شد و تأکید کرد که «یک دولت متمرکز و یک اردوی ملی متحد برای صلح ضروری هستند.»
او با اشاره به تحولات اخیر در سویدا گفت: «این تحولات بار دیگر ماهیت مخرب و بی ثبات کننده سیاست های اسرائیل در منطقه را نشان می دهد.» او هشدار داد که «اقداماتی که وحدت، ثبات و رفاه مردم سوریه را تهدید می کنند، نباید تحمل شوند.»
او افزود: «تلاش هایی که حاکمیت سوریه را تضعیف یا به تجزیه آن دامن می زنند، خطرات جدی برای بی ثباتی گسترده تر منطقهای به همراه دارند.»
خشونتها در سویدا از اواسط جولای میان قبایل بدوی و جناح های دورزی آغاز شد. نیروهای دولتی برای مهار درگیری ها مداخله کردند، در حالی که اسرائیل نیز به بهانه حمایت از اقلیت دورزی دمشق را بمباران کرد. بعداً یک آتشبس با میانجی گری امریکا اعلام شد.
ییلدیز به توافق ۱۰ مارچ میان دولت سوریه و سازمان تروریستی «اس.دی.اف» اشاره کرد و گفت: «ما هنوز شاهد گام های معتبری از سوی 'س.د.ف' که بتواند تنش ها را کاهش داده یا به ایجاد محیط امن و قابل اعتماد کمک کند، نبوده ایم.»
او تأکید کرد: «باید فشار بیشتری بر اس.دی.اف وارد شود، زیرا این گروه به دنبال طولانی کردن عدم قطعیت و بهره برداری از بحران های احتمالی برای منافع خود است.»
در ۱۰ مارچ، ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که توافقی برای ادغام اس.دی.اف در نهاد های دولتی امضا شده است که بر وحدت ارضی کشور تأکید کرده و هرگونه تلاش برای تقسیم را رد می کند.
ییلدیز گفت: «دوره پیش رو نیازمند تعامل با دولت سوریه و همکاری نزدیک تر بینالمللی است.» و تأکید کرد: «تورکیه به این دیدگاه کاملاً متعهد خواهد ماند.»
دولت سوریه از زمان برکناری بشار اسد در سال گذشته، تلاش های امنیتی خود را تشدید کرده است. اسد در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به حکومت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان داد. یک دولت جدید به رهبری احمد الشرع در ماه جنوری تشکیل شد.