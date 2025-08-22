خشونت‌ها در سویدا از اواسط جولای میان قبایل بدوی و جناح‌ های دورزی آغاز شد. نیروهای دولتی برای مهار درگیری ‌ها مداخله کردند، در حالی که اسرائیل نیز به بهانه حمایت از اقلیت دورزی دمشق را بمباران کرد. بعداً یک آتش‌بس با میانجی ‌گری امریکا اعلام شد.

ییلدیز به توافق ۱۰ مارچ میان دولت سوریه و سازمان تروریستی «اس.دی.اف» اشاره کرد و گفت: «ما هنوز شاهد گام‌ های معتبری از سوی 'س.د.ف' که بتواند تنش ‌ها را کاهش داده یا به ایجاد محیط امن و قابل اعتماد کمک کند، نبوده ‌ایم.»

او تأکید کرد: «باید فشار بیشتری بر اس.دی.اف وارد شود، زیرا این گروه به دنبال طولانی کردن عدم قطعیت و بهره ‌برداری از بحران‌ های احتمالی برای منافع خود است.»

در ۱۰ مارچ، ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که توافقی برای ادغام اس.دی.اف در نهاد های دولتی امضا شده است که بر وحدت ارضی کشور تأکید کرده و هرگونه تلاش برای تقسیم را رد می ‌کند.

ییلدیز گفت: «دوره پیش ‌رو نیازمند تعامل با دولت سوریه و همکاری نزدیک ‌تر بین‌المللی است.» و تأکید کرد: «تورکیه به این دیدگاه کاملاً متعهد خواهد ماند.»

دولت سوریه از زمان برکناری بشار اسد در سال گذشته، تلاش‌ های امنیتی خود را تشدید کرده است. اسد در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به حکومت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان داد. یک دولت جدید به رهبری احمد الشرع در ماه جنوری تشکیل شد.