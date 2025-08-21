سیاست
مربیان ایتالیایی خواستار اخراج اسرائیل از فوتبال بین‌المللی شدند
انجمن مربیان ایتالیا به دلیل یک "اجبار اخلاقی" خواستار اقدام در مورد غزه شدند
/ AA
21 اوت 2025

خبرگزاری آنسای ایتالیا گزارش داد که مربیان فوتبال ایتالیا خواستار تعلیق اشتراک اسرائیل از رقابت‌های بین‌المللی شده‌اند.

اتحادیه مربیان ایتالیا (AIAC) روز سه شنبه نامه ای به گابریل گراوینا، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) نوشت و خواستار اقدام در مورد غزه شد. این اتحادیه همچنان درخواست کرد تا یک پیشنهاد به یوفا و فیفا ارائه گردد تا اسرائیل را بشکل موقت ازشرکت در رقابت های بین المللی منع نماید.

تیم ملی فوتبال ایتالیا بین ماه های سپتامبرواکتوبردرمسابقات مقدماتی جام جهانی به مصاف اسراییل خواهد رفت.

این انجمن که توسط رینزو اولیویری رهبری میشد، این ابتکار را "نه تنها یک عمل سمبولیک، بلکه یک انتخاب ضروری" توصیف کرد و گفت که این "یک امر اخلاقی است که توسط تمام اعضای رهبری تیم به اشتراک گذاشته شده است."

اولیویری گفت، "ارزش های انسانی که ورزش را حفظ میکند ما را مجبور میسازد تا با اعمال ظلم و بی رحمی که پیامدهای وحشتناک دارد مخالفت کنیم."

اسرائیل از اکتوبر 2023 بدینسو بیش از 62,000 فلسطینی را در غزه به قتل رسانیده است. با راه اندازی جنگ خانمان سوزمنطقه را ویران کرده است وباعث فقر و گرسنگی که منجر به مرگ بیگناهان شده است، میباشد.

