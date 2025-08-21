این انجمن که توسط رینزو اولیویری رهبری میشد، این ابتکار را "نه تنها یک عمل سمبولیک، بلکه یک انتخاب ضروری" توصیف کرد و گفت که این "یک امر اخلاقی است که توسط تمام اعضای رهبری تیم به اشتراک گذاشته شده است."

اولیویری گفت، "ارزش های انسانی که ورزش را حفظ میکند ما را مجبور میسازد تا با اعمال ظلم و بی رحمی که پیامدهای وحشتناک دارد مخالفت کنیم."

اسرائیل از اکتوبر 2023 بدینسو بیش از 62,000 فلسطینی را در غزه به قتل رسانیده است. با راه اندازی جنگ خانمان سوزمنطقه را ویران کرده است وباعث فقر و گرسنگی که منجر به مرگ بیگناهان شده است، میباشد.