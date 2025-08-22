مقامات وزارت دفاع ملی روز پنجشنبه اعلام کردند که تورکیه به اوکراین نیروی حافظ صلح نخواهد فرستاد. مقامات حدس و گمان در مورد نقش احتمالی انقره در تضمین های امنیتی پس از جنگ را مورد بحث قرار دادند.

مقامات این وزارت طی یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی به خبرنگاران گفتند: "این عاقلانه و منطقی نخواهد بود که براساس پیش بینی هایی که هنوزبرپایه ای هیچگونه طرح منطقی ومشخصی استوار نیست، ادعای اعزام نیروی حافظ صلح تورکیه به اوکراین مطرح گردد."

مقامات تاکید کردند که تورکیه از تمام تلاش های صادقانه برای پایان دادن به درگیری حمایت میکند مگر باید ازطرح فرضیه های قبل ازوقت اجتناب گردد. انقره اعلام داشت: «تورکیه کشوری است که صلح و ثبات را در منطقه خود ترویج می کند و فعالانه در تمام ابتکاراتی که مقصد آن رسیدن به این اهداف والا است سهم می گیرد.»

این مقامات اضافه کردند: "با این حال، باید ابتدا یک آتش بس بین روسیه و اوکراین ایجاد شود و به تعقیب آن یک چارچوب ماموریت با صلاحیت واضح و روشن ایجاد گردد و لازم است تا دامنه سهم هر کشور واضح ساخته شود."

بازدیدهای تخنیکی برای نیازهای دفاعی سوریه در حال برنامه ریزی است

این وزارت همچنان اعلام کرد که بازدید های تخنیکی برای ارزیابی نیازهای دفاعی سوریه و ایجاد یک نقشه راه مشترک با دمشق در نظر گرفته شده است.

هدف تفاهم مشترک آموزش و مشاوره که در 13 اگست امضاء شد، پیشرفت بازسازی نیروهای مسلح سوریه در عین حال افزایش ظرفیت دفاعی سوریه از طریق آموزش، مشاوره و حمایت تخنیکی است.