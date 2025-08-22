رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در مورد روند صلح روسیه و اوکراین و آخرین تحولات غزه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه صحبت کرد.

براساس اعلامیه‌ای که ریاست مخابرات درپلاتفورم شبکه‌های اجتماعی NSosyal منتشر کرد، رهبران دو کشور طی یک تماس تیلفونی که روز پنج‌شنبه به درخواست طرف فرانسه برگزار شد، در مورد «روابط دوجانبه میان تورکیه و فرانسه، روند صلح روسیه و اوکراین، آخرین تحولات غزه و شماری از مسایل منطقوی و جهانی» تبادل نظر کردند.

اردوغان به مکرون گفت که تورکیه به تلاشهای خود برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین با یک صلح عادلانه ادامه میدهد وتماس های انجام شده در آلاسکا و واشنگتن را از نزدیک دنبال میکند.

رئیس جمهور همچنان تاکید کرد که "تورکیه آماده میزبانی از هر ابتکار برای مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه است."

اردوغان در مورد موضوع غزه اظهار داشت که تورکیه تلاش های خود را برای تأمین آتش بس در مواجهه با یک "تراژیدی بزرگ بشردوستانه" ادامه میدهد و افزود که "بی پروایی فزاینده اسرائیل در پیشبرد عملکرد تهاجمی اش باید مهار شود."

رهبران دو کشور توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درماه سپتامبر در نیویورک، این موضوعات را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار دهند.

این بیانیه همچنان تذکر داده است که اردوغان اهمیت تورکیه را برای توسعه همکاری با فرانسه تاکید کرده و اظهار داشت که او به اقدامات برای پیشرفت روابط در ساحات مختلف، به ویژه در صنایع دفاعی ادامه خواهد داد.