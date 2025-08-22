شی جین پینگ، رئیس جمهور چین میزبان ولادیمیر پوتین, رئیس جمهور روسیه، نارندرا مودی نخست وزیر هند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و بیش از ۲۰ رئیس دولت دیگر در اواخر ماه جاری خواهد بود. این نشست سیاسی و امنیتی که به هدف تقویت نفوذ منطقهای چین برگزار می شود، روز جمعه توسط پکن اعلام شد.
رهبران یک بلوک که تقریباً یک چهارم جهان را در بر می گیرد، در نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) که از ۳۱ آگست تا ۱ سپتامبر در تیانجین برگزار می شود، برنامه های جدیدی برای تعمیق روابط خود اعلام خواهند کرد. لیو بین، معاون وزیر امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری درباره آمادگی های این نشست توضیح داد.
این گردهمایی در تاریخ ۳۱ آگست تا ۱ سپتامبر برگزار می شود، تنها چند روز پیش از برگزاری یکی از بزرگ ترین رژه های نظامی چین در سال های اخیر. این در حالی است که سیاست های خارجی و تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به ویژه در مورد اسرائیل، غزه و تعرفه ها، بازیگران کلیدی منطقهای را به چین نزدیک تر کرده است.
رهبران کشورهای عضو یا کشورهای مهمان مانند تورکیه، بلاروس، ایران، قزاقستان، پاکستان و ویتنام نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزیا نیز قرار است پیش از آنکه در ماه اکتبر میزبان ترامپ و دیگر رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در کوالالامپور باشد در این نشست حضور یابد.
ذهنیت های کهنه و هژمونیسم همچنان در جریان است
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در این رویداد که سران سازمان های بینالمللی نیز در آن حضور خواهند داشت، سخنرانی های کلیدی ارائه خواهد کرد.
لیو در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت, چین از طریق این نشست امیدوار است که "تحرک جدیدی برای همکاری ایجاد کند... و با ثبات و انعطاف پذیری سازمان همکاری شانگهای، به عوامل نامطمئن و غیرقابل پیشبینی در محیط بینالمللی پاسخ دهد".
او افزود: "در دنیای امروز، ذهنیت های کهنه هژمونیسم و سیاست قدرت همچنان تأثیرگذار هستند و برخی کشورها تلاش می کنند منافع خود را بر دیگران اولویت دهند که این امر به طور جدی صلح و ثبات جهانی را تهدید می کند." این اظهارات به طور غیرمستقیم به ایالات متحده اشاره داشت.
او گفت: "با ثبات و انعطاف پذیری سازمان همکاری شانگهای، می توانیم به عوامل نامطمئن و غیرقابل پیشبینی پاسخ دهیم... و محیط مساعد برای صلح پایدار ایجاد کنیم."
این نشست با امضای بیانیه تیانجین به پایان خواهد رسید.
در نشست سال ۲۰۲۴ سازمان همکاری شانگهای که در آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شد، رهبران توافق کردند که همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم منطقهای، انرژی های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال را تقویت کنند.