شی جین ‌پینگ، رئیس ‌جمهور چین میزبان ولادیمیر پوتین, رئیس ‌جمهور روسیه، نارندرا مودی نخست‌ وزیر هند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و بیش از ۲۰ رئیس دولت دیگر در اواخر ماه جاری خواهد بود. این نشست سیاسی و امنیتی که به هدف تقویت نفوذ منطقه‌ای چین برگزار می‌ شود، روز جمعه توسط پکن اعلام شد.

رهبران یک بلوک که تقریباً یک‌ چهارم جهان را در بر می‌ گیرد، در نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) که از ۳۱ آگست تا ۱ سپتامبر در تیانجین برگزار می‌ شود، برنامه‌ های جدیدی برای تعمیق روابط خود اعلام خواهند کرد. لیو بین، معاون وزیر امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری درباره آمادگی‌ های این نشست توضیح داد.

این گردهمایی در تاریخ ۳۱ آگست تا ۱ سپتامبر برگزار می‌ شود، تنها چند روز پیش از برگزاری یکی از بزرگ ‌ترین رژه‌ های نظامی چین در سال‌ های اخیر. این در حالی است که سیاست‌ های خارجی و تجاری دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور امریکا، به ‌ویژه در مورد اسرائیل، غزه و تعرفه‌ ها، بازیگران کلیدی منطقه‌ای را به چین نزدیک ‌تر کرده است.

رهبران کشورهای عضو یا کشورهای مهمان مانند تورکیه، بلاروس، ایران، قزاقستان، پاکستان و ویتنام نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

انور ابراهیم، نخست ‌وزیر مالزیا نیز قرار است پیش از آنکه در ماه اکتبر میزبان ترامپ و دیگر رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور باشد در این نشست حضور یابد.

ذهنیت ‌های کهنه و هژمونیسم همچنان در جریان است