به گفته یک باشنده محلی وعضو پارلمان، شمار تلفات حمله مسلحانه در اوایل هفته جاری به یک مسجد در شمال غرب نایجیریا از ۱۳ نفر به ۳۰ نفر رسیده است.
اعضای باندهای جنایتکار که در محل به عنوان "راهزنان" شناخته میشوند، روز سه شنبه به یک مسجد درانگووارمانتاو، یکی ازشهرهای دولت محلی مالومفاشی، ایالت کاتسینا حمله کردند. سازمان نظارت بر منازعه آمار اولیه تلفات را ۱۳ نفر گزارش داده بود.
نورا موسی باشنده محلی گفت، "نه نفر در صحنه فوت کردند و باقی مجروحان این حادثه در طول روز فوت کردند. آخرین تعداد به 32 نفر رسیده است."
سیاستمدار محلی امینو ابراهیم که در مجلس ایالت کاتسینا صحبت میکرد گفت که روز سه شنبه 30 تن به قتل رسانیده شدند.
داکتر نصیر معازو، کمیشنر ایالت کاتسینا برای تامین امنیت داخلی و امور داخلی اظهار داشت که مردم انگووار مانتاو به حمله دو روز قبل با شجاعت وموفقیت پاسخ دادند. آنها برعلیه تروریست ها کمین گرفتند و بسیاری از راهزنان را از پا در آوردند.
حکومت اعلام کرد که نیروهای امنیتی به منطقه اعزام شدهاند و تلاشها برای برقراری نظم ادامه دارد.
راهزنی همچنان یک مشکل جدی امنیتی را در ساحات شمال غربی و شمال مرکزی نایجیریا ایجاد میکند. این گروه ها به حمله بر روستاها، اختطاف مردم برای باج و غارت اموال مشهور هستند.
بولا تینوبو رئیس جمهور نایجیریا تعهد کرده است که در برابر راهزنان و تروریستان موضع قاطعانه ای اتخاذ خواهد کرد.