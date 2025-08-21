داکتر نصیر معازو، کمیشنر ایالت کاتسینا برای تامین امنیت داخلی و امور داخلی اظهار داشت که مردم انگووار مانتاو به حمله دو روز قبل با شجاعت وموفقیت پاسخ دادند. آنها برعلیه تروریست ها کمین گرفتند و بسیاری از راهزنان را از پا در آوردند.

حکومت اعلام کرد که نیروهای امنیتی به منطقه اعزام شده‌اند و تلاش‌ها برای برقراری نظم ادامه دارد.

راهزنی همچنان یک مشکل جدی امنیتی را در ساحات شمال غربی و شمال مرکزی نایجیریا ایجاد میکند. این گروه ها به حمله بر روستاها، اختطاف مردم برای باج و غارت اموال مشهور هستند.

بولا تینوبو رئیس جمهور نایجیریا تعهد کرده است که در برابر راهزنان و تروریستان موضع قاطعانه ای اتخاذ خواهد کرد.