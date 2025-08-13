نیروهای اسرائیلی به دو شهرک در شمال قنیطره در جنوب غرب سوریه حمله کرده اند که این اقدام جدید ترین نقض حاکمیت این کشور محسوب می شود.
تلویزیون دولتی سوریه، الاخباریه سوریه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «یک گزمه از نیروهای اشغالگر اسرائیلی وارد شهرک طرنجه در شمال قنیطره شده است.»
این شبکه افزود که گزمه مذکور «در میدان اصلی شهرک توقف کرده و سپس به سمت شهرک حضر در حومه شمالی قنیطره حرکت کرده است»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
این کانال همچنین گزارش داد که یک کاروان نظامی دیگر اسرائیلی از تل الاحمر غربی به سمت حومه روستای الاسبح در جنوب قنیطره حرکت کرده است، در حالی که ساکنان منطقه در انتظار و نگرانی به سر می برند.
پس از سقوط رژیم بشار الاسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل اشغال خود را در بلندی های جولان سوریه گسترش داد و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرد؛ اقدامی که نقض توافقنامه جدا سازی نیرو ها در سال ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می شود.
بر اساس گزارش ها، اسرائیل همچنین صد ها حمله هوایی علیه سایت ها و تجهیزات نظامی در سراسر سوریه انجام داده است که شامل جنگنده ها، سیستم های موشکی و تأسیسات دفاع هوایی می شود.