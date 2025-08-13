این کانال همچنین گزارش داد که یک کاروان نظامی دیگر اسرائیلی از تل الاحمر غربی به سمت حومه روستای الاسبح در جنوب قنیطره حرکت کرده است، در حالی که ساکنان منطقه در انتظار و نگرانی به سر می ‌برند.

پس از سقوط رژیم بشار الاسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل اشغال خود را در بلندی‌ های جولان سوریه گسترش داد و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرد؛ اقدامی که نقض توافقنامه جدا سازی نیرو ها در سال ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می‌ شود.

بر اساس گزارش ‌ها، اسرائیل همچنین صد ها حمله هوایی علیه سایت‌ ها و تجهیزات نظامی در سراسر سوریه انجام داده است که شامل جنگنده‌ ها، سیستم‌ های موشکی و تأسیسات دفاع هوایی می ‌شود.