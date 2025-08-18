به گفته پولیس، حداقل هفت نفر در یک تیراندازی در تالار بیلیارد در شهر سانتو دومینگو اکوادور کشته شدند. این حادثه که روز یکشنبه رخ داد، تازه ‌ترین مورد از سلسله قتل‌عام‌ های خونین است که به دلیل خشونت‌ های گروهی این کشور را درگیر کرده است.

تصاویر کمره های امنیتی که به صورت آنلاین منتشر شده ‌ولی هنوز به طور مستقل تأیید نشده‌ اند نشان می دهد چند مهاجم با ماسک‌ های سیاه ابتدا به دو مرد در ورودی تیراندازی کرده و سپس وارد تالار شده و به طور بی ‌هدف شلیک می ‌کنند. مهاجمان لحظاتی قبل از رسیدن موتر پولیس از محل فرار کردند.

این حمله پس از یک قتل‌ عام مشابه در ماه گذشته در شهر ساحلی جنرال ویلامیل پلیاس رخ داد، جایی که نه نفر در یک تالار بیلیارد دیگر به ضرب گلوله کشته شدند.