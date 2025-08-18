به گفته پولیس، حداقل هفت نفر در یک تیراندازی در تالار بیلیارد در شهر سانتو دومینگو اکوادور کشته شدند. این حادثه که روز یکشنبه رخ داد، تازه ترین مورد از سلسله قتلعام های خونین است که به دلیل خشونت های گروهی این کشور را درگیر کرده است.
تصاویر کمره های امنیتی که به صورت آنلاین منتشر شده ولی هنوز به طور مستقل تأیید نشده اند نشان می دهد چند مهاجم با ماسک های سیاه ابتدا به دو مرد در ورودی تیراندازی کرده و سپس وارد تالار شده و به طور بی هدف شلیک می کنند. مهاجمان لحظاتی قبل از رسیدن موتر پولیس از محل فرار کردند.
این حمله پس از یک قتل عام مشابه در ماه گذشته در شهر ساحلی جنرال ویلامیل پلیاس رخ داد، جایی که نه نفر در یک تالار بیلیارد دیگر به ضرب گلوله کشته شدند.
اکوادور که زمانی به عنوان یکی از کشور های آرامتر امریکای لاتین شناخته می شد، اکنون به دلیل خشونت های ناشی از کارتل های مواد مخدر که از بنادر این کشور برای قاچاق کوکائین به ایالات متحده و اروپا استفاده می کنند، درگیر خشونت شده است.
بر اساس آمار رسمی، میزان قتل از شش نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ به ۳۸ تن در هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.