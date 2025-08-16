جهان
2 دقیقه مطالعه
انفجار در کارخانه ریازان ۱۱ کشته و بیش از ۱۳۰ زخمی بر جا گذاشت
والی منطقه ریازان، روز جمعه گفت که این حادثه به دلیل آتش‌سوزی در داخل یک کارگاه کارخانه آغاز شده است
انفجار در کارخانه ریازان ۱۱ کشته و بیش از ۱۳۰ زخمی بر جا گذاشت
/ Reuters
16 اوت 2025

وزارت وضعیت‌ های اضطراری روسیه روز شنبه اعلام کرد که یک انفجار در یک کارخانه در منطقه ریازان روسیه روز جمعه باعث جان باختن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۱۳۰ تن شد.

در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که امدادگران همچنان در حال جستجو در میان آوارهای محل انفجار هستند. این حادثه در فاصله ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرق مسکو رخ داده است.

پاول مالکوف، والی منطقه ریازان، روز جمعه گفت که این حادثه به دلیل آتش‌سوزی در داخل یک کارگاه کارخانه آغاز شده است.

مقامات اضطراری روسیه اعلام کردند که به صورت شبانه ‌روزی برای پاکسازی خسارات کار می ‌کنند.

وزارت وضعیت‌های اضطراری در شبکه ‌های اجتماعی نوشت: «متأسفانه، ۱۱ نفر جان خود را از دست داده ‌اند.» این وزارتخانه همچنین تصاویری از آوارها و خسارات شدید به یک ساختمان منتشر کرد.

علت آتش ‌سوزی مشخص نشده و همچنین معلوم نیست که این کارخانه چه محصولی تولید می ‌کرده است.

توصیه شده

پهپاد های اوکراینی پیش از این زیرساخت‌ های نظامی و اقتصادی در منطقه ریازان را هدف قرار داده بودند.

بر اساس گزارش‌ های رسانه ‌های مستقل، انفجار در کارخانه تولید باروت و مهمات رخ داده است.

در سال ۲۰۲۱، انفجاری در همین کارخانه باعث کشته شدن ۱۷ نفر شد. مقامات محلی در منطقه ریازان یک روز عزای عمومی اعلام کردند.

پاول مالکوف، والی ریازان، در تلگرام نوشت: «پرچم‌ ها در سراسر منطقه به حالت نیمه ‌افراشته درخواهند آمد.»

حوادث مرگبار در کارخانه ‌ها در روسیه غیر معمول نیستند.

 

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us