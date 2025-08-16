وزارت وضعیت های اضطراری روسیه روز شنبه اعلام کرد که یک انفجار در یک کارخانه در منطقه ریازان روسیه روز جمعه باعث جان باختن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۱۳۰ تن شد.
در بیانیهای که در تلگرام منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که امدادگران همچنان در حال جستجو در میان آوارهای محل انفجار هستند. این حادثه در فاصله ۳۲۰ کیلومتری جنوب شرق مسکو رخ داده است.
پاول مالکوف، والی منطقه ریازان، روز جمعه گفت که این حادثه به دلیل آتشسوزی در داخل یک کارگاه کارخانه آغاز شده است.
مقامات اضطراری روسیه اعلام کردند که به صورت شبانه روزی برای پاکسازی خسارات کار می کنند.
وزارت وضعیتهای اضطراری در شبکه های اجتماعی نوشت: «متأسفانه، ۱۱ نفر جان خود را از دست داده اند.» این وزارتخانه همچنین تصاویری از آوارها و خسارات شدید به یک ساختمان منتشر کرد.
علت آتش سوزی مشخص نشده و همچنین معلوم نیست که این کارخانه چه محصولی تولید می کرده است.
پهپاد های اوکراینی پیش از این زیرساخت های نظامی و اقتصادی در منطقه ریازان را هدف قرار داده بودند.
بر اساس گزارش های رسانه های مستقل، انفجار در کارخانه تولید باروت و مهمات رخ داده است.
در سال ۲۰۲۱، انفجاری در همین کارخانه باعث کشته شدن ۱۷ نفر شد. مقامات محلی در منطقه ریازان یک روز عزای عمومی اعلام کردند.
پاول مالکوف، والی ریازان، در تلگرام نوشت: «پرچم ها در سراسر منطقه به حالت نیمه افراشته درخواهند آمد.»
حوادث مرگبار در کارخانه ها در روسیه غیر معمول نیستند.