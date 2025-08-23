جهان
یک عضو ارشد گروه داعش در شمال سوریه کشته شد
قوماندانی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) تعهد کرده است که تروریستان داعش را در سراسر منطقه هدف قرار دهد
/ TRT Balkan
23 اوت 2025

قوماندانی مرکزی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که نیرو های این کشور در جریان یک عملیات در منطقه عاطمه در شمال سوریه، یک عضو ارشد گروه داعش و یکی از تأمین‌ کنندگان مالی کلیدی این گروه را از بین بردند.

این عملیات که در تاریخ ۱۹ آگست انجام شد، منجر به کشته شدن تروریستی شد که «در سراسر شبکه داعش در منطقه روابطی داشت و تهدید مستقیمی برای نیرو های ایالات متحده، ائتلاف و دولت جدید سوریه محسوب می ‌شد.»

براد کوپر، قوماندان سنتکام، گفت: «ما با عزم راسخ به تعقیب تروریست‌ های داعش در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.»

او افزود: «همراه با شرکا و متحدان خود، سنتکام به تعهد خود برای تضمین شکست پایدار داعش و حفاظت از سرزمین ایالات متحده پایبند است.»

