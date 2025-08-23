براد کوپر، قوماندان سنتکام، گفت: «ما با عزم راسخ به تعقیب تروریست‌ های داعش در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.»

او افزود: «همراه با شرکا و متحدان خود، سنتکام به تعهد خود برای تضمین شکست پایدار داعش و حفاظت از سرزمین ایالات متحده پایبند است.»