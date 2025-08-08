حماس، بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل را که رژیم افراطی او در حال بررسی طرح اشغال مجدد غزه است، به قربانی کردن اسیران اسرائیلی در این منطقه محاصره‌ شده متهم کرده است.

حماس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «طرح ‌های نتانیاهو برای تشدید تجاوزات، بدون شک نشان‌ دهنده تمایل او برای خلاص شدن از اسیران و قربانی کردن آنها به منظور تحقق منافع شخصی و اهداف ایدئولوژیک افراطی ‌اش است.»

این بیانیه در حالی منتشر شد که نتانیاهو کابینه امنیتی خود را برای رأی‌گیری در مورد گسترش حملات در غزه تشکیل داد. رسانه‌ های اسرائیلی گزارش دادند که طرح مذکور ممکن است شامل اشغال کامل نظامی این سرزمین فلسطینی باشد.

بر اساس گزارش رسانه دولتی کان، که به نقل از منابع رسمی ناشناس منتشر شد، نتانیاهو در یکی از حساس ‌ترین جلسات از زمان آغاز حملات در غزه، استراتژی‌ای «سبک» و «تدریجی» پیشنهاد کرده است.

طبق گزارش مذکور، این طرح خواستار پیشروی نیرو های اشغالگر اسرائیلی به مناطقی است که قبلاً وارد نشده بودند، از جمله آنچه که به عنوان اردوگاه ‌های آموزشی حماس در مرکز غزه و شهر غزه توصیف شده است.

پیشتر در روز پنجشنبه، شبکه امریکایی فاکس نیوز مصاحبه‌ای با نتانیاهو پخش کرد که در آن او گفت اسرائیل قصد دارد کنترل کامل غزه را به دست گیرد، اما نه برای «نگه داشتن» یا «حکومت کردن» بر آن.

حماس در واکنش به این اظهارات گفت: «در پاسخ به اظهارات جنایتکار جنگی... بنیامین نتانیاهو، در مصاحبه‌اش با فاکس نیوز... آنچه او برنامه ‌ریزی کرده است، ادامه سیاست نسل‌کشی و کوچ اجباری از طریق ارتکاب جنایات بیشتر علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.»

یک مقام اردنی در همین حال به خبرگزاری رویترز گفت که اعراب «تنها از آنچه فلسطینی‌ ها بر آن توافق و تصمیم‌گیری کنند، حمایت خواهند کرد» پس از آنکه نتانیاهو گفت اسرائیل می ‌خواهد غزه را به نیروهای عربی واگذار کند که بر آن حکومت کنند.