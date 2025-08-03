سازمان ملل متحد می ‌گوید که وضعیت وخیم انسانی در غزه نتیجه مستقیم استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و ادامه محاصره کمک‌ ها و خدمات اساسی است. اسرائیل به مدت ۱۸ سال غزه را تحت محاصره قرار داده و از ۲ مارچ تمامی گذرگاه‌ ها را بسته است که این امر شرایط انسانی در این منطقه محاصره‌ شده را وخیم ‌تر کرده است.

بر اساس گزارش پلتفرم طبقه ‌بندی مرحله امنیت غذایی یکپارچه، "بدترین سناریوی قحطی در حال حاضر در غزه در حال وقوع است."

روز شنبه، یک نوجوان فلسطینی به نام عاطف ابو خاطر، ۱۷ ساله، به دلیل سوءتغذی شدید در غزه جان باخت. ابو خاطر به دلیل عوارض ناشی از گرسنگی طولانی ‌مدت و عدم دسترسی به غذای مناسب جان خود را از دست داد.

مرگ او تعداد کل قربانیان ناشی از گرسنگی تحمیل‌ شده توسط اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ۱۶۳ نفر رساند که از این تعداد دست‌کم ۹۳ کودک بوده ‌اند.