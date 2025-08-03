نیرو های اسرائیلی بر فلسطینیانی که در انتظار دریافت کمک های بشردوستانه بودند آتش گشودند و دستکم نه نفر را کشتند و چندین تن دیگر را نیز زخمی کردند. این حادثه در جنوب غزه رخ داده است.
منابع صحی روز یکشنبه به خبرگزاری آنادولو گفتند که این غیرنظامیان فلسطینی در نزدیکی یک مرکز توزیع کمک ها که توسط بنیاد بشردوستانه غزه اداره می شود، هدف قرار گرفتند. این بنیاد مورد حمایت ایالات متحده و اسرائیل است و در شهر رفح فعالیت دارد.
نیروهای اسرائیلی در محل های فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه به طور مکرر بر غیرنظامیان گرسنه فلسطینی آتش گشوده اند. گروه های حقوق بشری این اقدامات را نقض جدی قوانین بینالمللی و جنایات جنگی توصیف کرده اند.
بر اساس گزارش گروه های حقوق بشری، حوادث با تلفات گسترده تقریباً به صورت روزانه در چهار مرکز تحت مدیریت بنیاد بشردوستانه غزه که با هماهنگی اردوی اسرائیل فعالیت می کنند، رخ می دهد. سازمان ملل متحد گزارش داده است که از ۲۷ می تا ۳۱ جولای، دستکم ۸۵۹ فلسطینی در تلاش برای دریافت کمک در این مراکز کشته شده اند.
سازمان ملل متحد می گوید که وضعیت وخیم انسانی در غزه نتیجه مستقیم استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و ادامه محاصره کمک ها و خدمات اساسی است. اسرائیل به مدت ۱۸ سال غزه را تحت محاصره قرار داده و از ۲ مارچ تمامی گذرگاه ها را بسته است که این امر شرایط انسانی در این منطقه محاصره شده را وخیم تر کرده است.
بر اساس گزارش پلتفرم طبقه بندی مرحله امنیت غذایی یکپارچه، "بدترین سناریوی قحطی در حال حاضر در غزه در حال وقوع است."
روز شنبه، یک نوجوان فلسطینی به نام عاطف ابو خاطر، ۱۷ ساله، به دلیل سوءتغذی شدید در غزه جان باخت. ابو خاطر به دلیل عوارض ناشی از گرسنگی طولانی مدت و عدم دسترسی به غذای مناسب جان خود را از دست داد.
مرگ او تعداد کل قربانیان ناشی از گرسنگی تحمیل شده توسط اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ۱۶۳ نفر رساند که از این تعداد دستکم ۹۳ کودک بوده اند.