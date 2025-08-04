یک مقام ارشد حماس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل را متهم کرده است که تلاش دارد گروگان‌ های اسرائیلی در غزه را با گرسنگی دادن به قتل برساند، پس از آنکه نتوانست آنها را در حملات هوایی پیدا کرده و از بین ببرد.

عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس، روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که سیاست گرسنگی و تشنگی که نتانیاهو و «حکومت نازی» بر مردم غزه تحمیل کرده ‌اند، اکنون بر گروگان‌ های اسرائیلی نیز تأثیر گذاشته است. او مسئولیت کامل وضعیت آنها را بر عهده حکومت اسرائیل دانست.

الرشق اظهار داشت که نیرو های مقاومت فلسطین با گروگان‌ های اسرائیلی بر اساس اصول دینی و انسانی رفتار می ‌نمایند و غذای خود را با آنها همانند سایر مردم فلسطین تقسیم می ‌کنند.

او یاد آوری کرد که در تبادل ‌های قبلی زندانیان، گروگان‌ های اسرائیلی در وضعیت جسمی و روانی خوبی آزاد شدند، اما اکنون ادعا کرد که آنها از گرسنگی، ضعف و کاهش وزن رنج می ‌برند، که این وضعیت مشابه شرایط مردم محاصره‌ شده غزه است.

الرشق گفت که سرکوب مردم غزه توسط نتانیاهو، گروگان‌ ها را نیز در بر گرفته و او تلاش دارد آنها را از طریق گرسنگی بی ‌رحمانه تنبیه کند.

او ادعا کرد که سیاست گرسنگی در غزه بخشی از استراتژی نتانیاهو برای حل مسئله گروگان ‌ها است.

الرشق گفت: «وقتی نتانیاهو نتوانست گروگان‌ ها را پیدا کند و آنها را از طریق حملات هوایی بکشد، اکنون تلاش دارد مسئله را با گرسنگی دادن به پایان برساند.»

تل‌ ابیب تخمین می‌ زند که ۵۰ اسرائیلی همچنان در غزه گروگان هستند، از جمله ۲۰ نفر که تصور می ‌شود زنده باشند. از سوی دیگر به گفته گروه‌ های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی, اسرائیل بیش از ۱۰,۸۰۰ زندانی فلسطینی را در بازداشت نگه داشته است که بسیاری از آنها با شکنجه، گرسنگی و بی‌ توجهی پزشکی مواجه هستند.