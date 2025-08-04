یک مقام ارشد حماس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را متهم کرده است که تلاش دارد گروگان های اسرائیلی در غزه را با گرسنگی دادن به قتل برساند، پس از آنکه نتوانست آنها را در حملات هوایی پیدا کرده و از بین ببرد.
عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس، روز یکشنبه در بیانیهای گفت که سیاست گرسنگی و تشنگی که نتانیاهو و «حکومت نازی» بر مردم غزه تحمیل کرده اند، اکنون بر گروگان های اسرائیلی نیز تأثیر گذاشته است. او مسئولیت کامل وضعیت آنها را بر عهده حکومت اسرائیل دانست.
الرشق اظهار داشت که نیرو های مقاومت فلسطین با گروگان های اسرائیلی بر اساس اصول دینی و انسانی رفتار می نمایند و غذای خود را با آنها همانند سایر مردم فلسطین تقسیم می کنند.
او یاد آوری کرد که در تبادل های قبلی زندانیان، گروگان های اسرائیلی در وضعیت جسمی و روانی خوبی آزاد شدند، اما اکنون ادعا کرد که آنها از گرسنگی، ضعف و کاهش وزن رنج می برند، که این وضعیت مشابه شرایط مردم محاصره شده غزه است.
الرشق گفت که سرکوب مردم غزه توسط نتانیاهو، گروگان ها را نیز در بر گرفته و او تلاش دارد آنها را از طریق گرسنگی بی رحمانه تنبیه کند.
او ادعا کرد که سیاست گرسنگی در غزه بخشی از استراتژی نتانیاهو برای حل مسئله گروگان ها است.
الرشق گفت: «وقتی نتانیاهو نتوانست گروگان ها را پیدا کند و آنها را از طریق حملات هوایی بکشد، اکنون تلاش دارد مسئله را با گرسنگی دادن به پایان برساند.»
تل ابیب تخمین می زند که ۵۰ اسرائیلی همچنان در غزه گروگان هستند، از جمله ۲۰ نفر که تصور می شود زنده باشند. از سوی دیگر به گفته گروه های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی, اسرائیل بیش از ۱۰,۸۰۰ زندانی فلسطینی را در بازداشت نگه داشته است که بسیاری از آنها با شکنجه، گرسنگی و بی توجهی پزشکی مواجه هستند.
گرسنگی و نسل کشی
وزارت صحت فلسطین روز یکشنبه اعلام کرد که شش فلسطینی دیگر در منطقه محاصره شده غزه از گرسنگی جان باختند و تعداد قربانیان از اکتبر ۲۰۲۳ به ۱۷۵ نفر، از جمله ۹۳ کودک، رسیده است.
اسرائیل تقریباً ۶۱,۰۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان را در منطقه محاصره شده به قتل رسانده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، حدود ۱۱,۰۰۰ فلسطینی زیر آوار خانه های ویران شده قرار دارند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که تعداد واقعی قربانیان به طور قابل توجهی بیشتر از آن چیزی است که مقامات غزه گزارش داده اند و تخمین می زنند که ممکن است حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر باشد.
در جریان این نسل کشی، اسرائیل بیشتر منطقه محاصره شده را به ویرانه تبدیل کرده و عملاً تمام جمعیت آن را آواره کرده است.
در نوامبر گذشته، محکمه کیفری بینالمللی حکم بازداشت نتانیاهو, نخست وزیر و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین با پرونده نسل کشی در محکمه بینالمللی عدالت به دلیل جنگ خود در این منطقه مواجه است.