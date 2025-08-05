شرق میانه
یونیسف: هر روز ۲۸ کودک در غزه کشته می‌ شوند
سازمان ملل متحد هشدار می ‌دهد که مرگ و میر کودکان به دلیل بمباران، گرسنگی اجباری و کمبود کمک‌ها در حال افزایش است، در حالی که جنگ نسل ‌کشی اسرائیل بر غزه بدون توقف ادامه دارد
5 اوت 2025

به طور اوسط، هر روز ۲۸ کودک در غزه در جریان خشونت‌ های جاری اسرائیل و محاصره تقریباً کامل کمک ‌های بشردوستانه کشته می ‌شوند. این مطلب را صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اظهار داشت.

یونیسف در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس روز دوشنبه گفت: "مرگ به دلیل بمباران ‌ها. مرگ به دلیل سوءتغذی و گرسنگی. مرگ به دلیل نبود کمک و خدمات حیاتی."

این نهاد افزود: "در غزه، به طور اوسط ۲۸ کودک در روز — به اندازه یک صنف درسی — کشته شده ‌اند."

یونیسف خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و توقف جنگ شد و تأکید کرد که کودکان در غزه به شدت به غذا، آب پاک، دوا و حفاظت نیاز دارند.

این نهاد گفت: "بیش از هر چیز، آنها به یک آتش ‌بس فوری نیاز دارند."

نسل‌ کشی اسرائیل در غزه

از تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، اسرائیل یک نسل ‌کشی در غزه انجام داده است.

به گفته وزارت صحت غزه، نزدیک به ۶۱,۰۰۰ فلسطینی کشته شده ‌اند — که تقریباً نیمی از آنها زنان و کودکان هستند — و ده‌ ها هزار نفر دیگر زخمی شده‌ اند.

این جنگ زیرساخت‌ های صحی غزه را ویران کرده، تقریباً تمامی شفاخانه‌ ها را به تعطیلی کشانده و این منطقه را به آستانه قحطی رسانده است.

نهادهای امدادرسان می‌ گویند که ارسال غذا، دوا و سوخت به دلیل محدودیت‌ های اسرائیل در گذرگاه ‌های مرزی به شدت مختل شده است.

با وجود افزایش درخواست ‌های بین‌المللی برای آتش‌بس، اسرائیل به نسل‌ کشی خود ادامه داده است.

یونیسف و سایر گروه‌های بشردوستانه هشدار می ‌دهند که بدون پایان فوری به خشونت‌ ها، شمار مرگ و میر کودکان در غزه که در حال حاضر نیز بسیار بالا است، بیشتر خواهد شد.

