به طور اوسط، هر روز ۲۸ کودک در غزه در جریان خشونت‌ های جاری اسرائیل و محاصره تقریباً کامل کمک ‌های بشردوستانه کشته می ‌شوند. این مطلب را صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اظهار داشت.

یونیسف در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس روز دوشنبه گفت: "مرگ به دلیل بمباران ‌ها. مرگ به دلیل سوءتغذی و گرسنگی. مرگ به دلیل نبود کمک و خدمات حیاتی."

این نهاد افزود: "در غزه، به طور اوسط ۲۸ کودک در روز — به اندازه یک صنف درسی — کشته شده ‌اند."

یونیسف خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و توقف جنگ شد و تأکید کرد که کودکان در غزه به شدت به غذا، آب پاک، دوا و حفاظت نیاز دارند.

این نهاد گفت: "بیش از هر چیز، آنها به یک آتش ‌بس فوری نیاز دارند."

نسل‌ کشی اسرائیل در غزه