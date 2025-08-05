ارگان نشراتی دولتی کان به نقل از وزیرانی که اخیراً با نتانیاهو صحبت کرده ‌اند گزارش داد که نخست‌ وزیر تصمیم گرفته است عملیات نظامی در غزه را علی‌رغم مخالفت برخی از مقامات امنیتی گسترش دهد.

روزنامه یدیعوت اخرونوت ادعا کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، به نتانیاهو «چراغ سبز» نشان داده است تا حملات گسترد ه‌تر را ادامه دهد.

اردوی اسرائیل با رد درخواست‌ های بین‌المللی برای آتش‌بس، از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را علیه غزه آغاز کرده است که در نتیجه آن نزدیک به ۶۱,۰۰۰ فلسطینی، که تقریباً نیمی از آنان زنان و کودکان هستند، کشته شده ‌اند.

این حملات ویرانگر اسرائیل باعث تخریب گسترده در غزه شده و این منطقه را به آستانه قحطی رسانده است.