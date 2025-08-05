شرق میانه
رسانه های اسرائیل: نتانیاهو پلان اشغال کامل غزه را دارد
به گفته رسانه‌های اسرائیل دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده به بنیامین نتانیاهو "چراغ سبز" نشان داده است تا حمله گسترده ‌تری را آغاز کند
/ Reuters
5 اوت 2025

بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل تصمیم گرفته است تا غزه را به طور کامل اشغال کرده و عملیات نظامی در این منطقه را گسترش دهد.

یک مقام ارشد نزدیک به نتانیاهو به نقل از روزنامه  یدیعوتا اخرونوت شام دوشنبه گفت: «تصمیم گرفته شده است — ما به دنبال اشغال کامل غزه هستیم.»

وی افزود: «عملیات حتی در مناطقی که گروگان‌ ها نگهداری می ‌شوند نیز انجام خواهد شد. اگر لوی درستیز قوای مسلح اسرائیل موافق نباشد، باید استعفا دهد.»

شبکه کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که این تصمیم نشان ‌دهنده تغییر عمده‌ای در استراتژی اسرائیل در غزه است و عملیات ‌ها اکنون در مناطق پر جمعیت، از جمله اردوگاه‌ های پناهندگان مرکزی، انجام خواهد شد.

چراغ سبز

ارگان نشراتی دولتی کان به نقل از وزیرانی که اخیراً با نتانیاهو صحبت کرده ‌اند گزارش داد که نخست‌ وزیر تصمیم گرفته است عملیات نظامی در غزه را علی‌رغم مخالفت برخی از مقامات امنیتی گسترش دهد.

روزنامه یدیعوت اخرونوت ادعا کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، به نتانیاهو «چراغ سبز» نشان داده است تا حملات گسترد ه‌تر را ادامه دهد.

اردوی اسرائیل با رد درخواست‌ های بین‌المللی برای آتش‌بس، از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را علیه غزه آغاز کرده است که در نتیجه آن نزدیک به ۶۱,۰۰۰ فلسطینی، که تقریباً نیمی از آنان زنان و کودکان هستند، کشته شده ‌اند.

این حملات ویرانگر اسرائیل باعث تخریب گسترده در غزه شده و این منطقه را به آستانه قحطی رسانده است.

