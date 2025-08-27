در هفته‌ های اخیر، گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر الگماینه سایتونگ (FAZ) ادعا می‌ کند که دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، در چهار بار تلاش کرده است تا با نارندرا مودی، نخست ‌وزیر هند، از طریق تلفن تماس بگیرد، اما مودی از پاسخ دادن خودداری کرده است.

این روزنامه رفتار مودی را نشانه‌ای از شدت «خشم» و «احتیاط» او در برابر فشار های امریکا برای توقف واردات نفت روسیه توسط هند تعبیر کرده است.

زمینه این تماس ‌های ادعایی شامل افزایش تنش‌ های تجاری است؛ دولت ترامپ تعرفه ۵۰ درصدی بر کالا های هندی به عنوان اقدامی تنبیهی برای واردات نفت روسیه اعمال کرد که این بالاترین سطح تعرفه برای هر کشوری به جز برازیل است.

همزمان، دهلی نو خرید نفت تخفیف ‌دار روسیه را افزایش داد که این موضوع نارضایتی بیشتر واشنگتن را به دنبال داشت.

به گفته FAZ، تصمیم مودی برای اجتناب از این تماس‌ ها یک حرکت دیپلماتیک حساب ‌شده بوده و نه یک واکنش ناگهانی. این تصمیم به منظور جلوگیری از گرفتار شدن در سبک مذاکره ترامپ اتخاذ شده است؛ سبکی که اغلب شامل اعلام عمومی توافق‌ ها پیش از نهایی شدن رسمی آنها است.

به عنوان مثال، ترامپ پیش ‌تر اعلام کرده بود که با ویتنام به توافق تجاری دست یافته، در حالی که هیچ توافقی در کار نبود. FAZ می ‌گوید: «مودی نمی ‌خواهد در چنین دام ‌هایی گرفتار شود.»

مارک فریزر، تحلیلگر سیاسی و مدیر مشترک مؤسسه هند-چین در دانشگاه نیو اسکول نیویورک، معتقد است که استراتژی هند و اقیانوس آرام امریکا که انتظار داشت هند در مهار چین کمک کند، در حال شکست است.

فریزر می ‌گوید: «هند هرگز قصد نداشت که به طور کامل در کنار امریکا علیه چین قرار گیرد.»