مایکروسافت دو کارمند دیگر را که در اعتراضات علیه روابط این شرکت با اسرائیل در محوطه شرکت اشتراک کرده بودند، اخراج کرده است. این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که نسلکشی در غزه ادامه دارد.
آنا هتل و ریکی فامیلی از طریق پیام های صوتی مطلع شدند که از کار اخراج شده اند. گروه اعتراضی «نه به اژر برای آپارتاید» روز چهارشنبه در بیانیهای این موضوع را اعلام کرد.
این گروه روز پنجشنبه افزود که دو کارمند دیگر نیز اخراج شده اند. این افراد از جمله معترضانی بودند که اخیراً در مقر اصلی مایکروسافت کمپ اعتراضی برپا کرده بودند.
مایکروسافت اعلام کرد که این اخراج ها به دلیل نقض جدی سیاست های شرکت انجام شده است. در بیانیهای که روز پنجشنبه منتشر شد، این شرکت اظهار داشت که اعتراضات اخیر در محل شرکت «نگرانی های جدی امنیتی» ایجاد کرده است.
گروه «نه به اژر برای آپارتاید» که نام آن به نرم افزار اژر مایکروسافت اشاره دارد، خواستار قطع روابط این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینیان شده است.
آنا هتل در بیانیهای گفت: «ما اینجا هستیم زیرا مایکروسافت همچنان ابزار هایی را که اسرائیل برای انجام نسلکشی نیاز دارد، فراهم می کند و در عین حال کارمندان خود را در مورد این واقعیت گمراه می نماید.»
هتل و فامیلی از جمله هفت معترضی بودند که روز سه شنبه پس از اشغال دفتر برد اسمیت، رئیس شرکت بازداشت شدند. پنج نفر دیگر از این معترضان، کارمندان سابق مایکروسافت و افرادی خارج از شرکت بودند.
تحقیقات مشترک رسانهای که در این ماه منتشر شد، نشان داد که یک آژانس نظارتی نظامی اسرائیل از نرم افزار اژر مایکروسافت برای ذخیره تعداد بی شماری از مکالمات تلفنی فلسطینیان ساکن کرانه باختری اشغالی و غزه محاصره شده استفاده می کند.
این تحقیقات که توسط گاردین، نشریه اسرائیلی-فلسطینی +972 و رسانه عبرانی زبان لوکال کال انجام شده بود، نشان داد که اسرائیل برای نظارت گسترده بر فلسطینیان به خدمات مایکروسافت متکی است.
در پاسخ، مایکروسافت اعلام کرد که از شرکت حقوقی Covington & Burling LLP خواسته است تا یک بررسی انجام دهد.
کارمندان دیگری از مایکروسافت نیز به روابط این شرکت با اسرائیل اعتراض کرده اند. در ماه اپریل، سخنان مصطفی سلیمان، مدیرعامل بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، در جریان جشن پنجاهمین سالگرد این شرکت توسط یک کارمند معترض طرفدار فلسطین قطع شد. آن کارمند و یک کارمند معترض دیگر نیز پس از آن اخراج شدند.
شرکتها و مؤسسات آموزشی با اعتراضاتی در مورد روابط خود با اسرائیل مواجه شده اند، زیرا بحران انسانی در غزه به دلیل حملات اسرائیل شدت یافته است و تصاویر فلسطینیان گرسنه، از جمله کودکان، خشم جهانی را برانگیخته است.
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۳ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان را در غزه محاصره شده کشته است.
حملات مذکور بیشتر مناطق این نوار را به ویرانه تبدیل کرده و عملاً تمام جمعیت آن را آواره کرده است.