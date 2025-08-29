مایکروسافت دو کارمند دیگر را که در اعتراضات علیه روابط این شرکت با اسرائیل در محوطه شرکت اشتراک کرده بودند، اخراج کرده است. این اعتراضات در حالی صورت می‌ گیرد که نسل‌کشی در غزه ادامه دارد.

آنا هتل و ریکی فامیلی از طریق پیام‌ های صوتی مطلع شدند که از کار اخراج شده ‌اند. گروه اعتراضی «نه به اژر برای آپارتاید» روز چهارشنبه در بیانیه‌ای این موضوع را اعلام کرد.

این گروه روز پنجشنبه افزود که دو کارمند دیگر نیز اخراج شده ‌اند. این افراد از جمله معترضانی بودند که اخیراً در مقر اصلی مایکروسافت کمپ اعتراضی برپا کرده بودند.

مایکروسافت اعلام کرد که این اخراج ‌ها به دلیل نقض جدی سیاست ‌های شرکت انجام شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، این شرکت اظهار داشت که اعتراضات اخیر در محل شرکت «نگرانی ‌های جدی امنیتی» ایجاد کرده است.

گروه «نه به اژر برای آپارتاید» که نام آن به نرم ‌افزار اژر مایکروسافت اشاره دارد، خواستار قطع روابط این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینیان شده است.

آنا هتل در بیانیه‌ای گفت: «ما اینجا هستیم زیرا مایکروسافت همچنان ابزار هایی را که اسرائیل برای انجام نسل‌کشی نیاز دارد، فراهم می ‌کند و در عین حال کارمندان خود را در مورد این واقعیت گمراه می ‌نماید.»

هتل و فامیلی از جمله هفت معترضی بودند که روز سه ‌شنبه پس از اشغال دفتر برد اسمیت، رئیس شرکت بازداشت شدند. پنج نفر دیگر از این معترضان، کارمندان سابق مایکروسافت و افرادی خارج از شرکت بودند.