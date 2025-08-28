سیاست
روسیه مخالف حضور نیرو های حافظ صلح اتحادیه اروپا در اوکراین است
مسکو بار دیگر مخالفت خود را با حضور نیرو های خارجی در اوکراین اعلام کرد
28 اوت 2025

کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که با اعزام نیرو های حافظ صلح اروپایی به اوکراین مخالف است و همچنین فکر برگزاری سریع نشست میان ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین را رد کرد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره نظر مسکو در مورد احتمال حضور نیرو های حافظ صلح اروپایی به عنوان بخشی از هرگونه توافق برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین، گفت: "ما این بحث ‌ها را منفی می ‌بینیم."

وی افزود که یکی از دلایل اولیه آغاز این درگیری، که مسکو در فبروری ۲۰۲۲ با حمله گسترده خود آغاز کرد، جلوگیری از حضور نظامی کشورهای ناتو در اوکراین بوده است.

اوکراین در تلاش است تا تضمین ‌های امنیتی با حمایت غرب را به عنوان بخشی از هرگونه توافق به دست آورد تا اطمینان حاصل شود که روسیه دوباره حمله نخواهد کرد، در حالی که مسکو خواستار واگذاری مناطق بیشتری در شرق اوکراین است.

پسکوف گفت که تضمین‌ های امنیتی برای اوکراین "یکی از مهم ‌ترین موضوعات" در مذاکرات برای رسیدن به توافق است، اما افزود که مسکو جزئیات این تضمین‌ ها را به صورت عمومی مورد بحث قرار نخواهد داد.

کرملین همچنین بار دیگر فکر برگزاری نشست میان رئیس ‌جمهور پوتین و همتای اوکراینی‌اش زلنسکی را در آینده نزدیک رد کرد.

پسکوف در یک تماس خبری با خبرنگاران، از جمله خبرگزاری فرانسه (AFP)، گفت: "هرگونه تماس در سطح بالا یا سطح عالی باید به خوبی آماده شود تا مؤثر باشد."

وی همچنین اظهار داشت که سران تیم‌ های مذاکره‌ کننده روسیه و اوکراین "در تماس هستند" اما هنوز تاریخی برای مذاکرات آینده تعیین نشده است.

