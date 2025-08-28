کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که با اعزام نیرو های حافظ صلح اروپایی به اوکراین مخالف است و همچنین فکر برگزاری سریع نشست میان ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین را رد کرد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره نظر مسکو در مورد احتمال حضور نیرو های حافظ صلح اروپایی به عنوان بخشی از هرگونه توافق برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین، گفت: "ما این بحث ‌ها را منفی می ‌بینیم."

وی افزود که یکی از دلایل اولیه آغاز این درگیری، که مسکو در فبروری ۲۰۲۲ با حمله گسترده خود آغاز کرد، جلوگیری از حضور نظامی کشورهای ناتو در اوکراین بوده است.

اوکراین در تلاش است تا تضمین ‌های امنیتی با حمایت غرب را به عنوان بخشی از هرگونه توافق به دست آورد تا اطمینان حاصل شود که روسیه دوباره حمله نخواهد کرد، در حالی که مسکو خواستار واگذاری مناطق بیشتری در شرق اوکراین است.