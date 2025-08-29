اداره حکومت ترامپ یک قانون جدید پیشنهاد کرده است که مدت اقامت محصلین بینالمللی، بازدیدکنندگان تبادلات فرهنگی و خبرنگاران خارجی در ایالات متحده را محدود می سازد.
این پیشنهاد که روز پنجشنبه در Federal Register منتشر شد، به سیستم قدیمی که ویزه های F برای محصلین، ویزه های J برای بازدیدکنندگان تبادلات فرهنگی و ویزه های I برای اعضای رسانه های خارجی را برای «مدت وضعیت» اعطا می کرد، پایان می دهد.
این سیستم به دارندگان ویزه اجازه می داد تا زمانی که شرایط ویزه خود را رعایت می کردند، برای مدت برنامه یا مأموریت خود در ایالات متحده بمانند.
اما اکنون وزارت امنیت داخلی (DHS) پیشنهاد کرده است که دوره های ثابت برای این ویزه ها تعیین شود.
بر اساس این قانون پیشنهادی، ویزه های محصلی و بازدیدکنندگان تبادلات فرهنگی به چهار سال محدود خواهند شد. خبرنگاران خارجی نیز به ۲۴۰ روز محدود می شوند و برای اتباع چین این مدت تنها ۹۰ روز خواهد بود.
در حال حاضر، ویزه ها تا زمانی که دارندگان آن شرایط را رعایت کنند، بدون نیاز به تمدید معتبر باقی می مانند.
سوءاستفاده از ویزه
این تغییر پیشنهادی دارندگان ویزه را مجبور می کند که در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تکمیل تحصیلات یا مأموریت های خود، درخواست تمدید بدهند.
وزارت امنیت داخلی در اطلاعیهای گفت: «بر خلاف بیشتر دسته بندی های غیرمهاجرتی که برای یک دوره زمانی ثابت پذیرفته می شوند، افراد دارای ویزه های F، J و بیشتر I در حال حاضر برای مدتی که شرایط ویزه خود را رعایت می کنند، پذیرفته می شوند.»
این وزارتخانه افزود: «DHS پیشنهاد می کند که مقررات خود را با تغییر دوره پذیرش از مدت وضعیت به پذیرش برای یک دوره زمانی ثابت اصلاح کند.»
مقامات گفته اند که این سیستم جدید برای مبارزه با «سوءاستفاده از ویزه» و بهبود توانایی دولت در «بررسی و نظارت مناسب» بر افرادی که تحت این دسته بندی ها وارد ایالات متحده می شوند، طراحی شده است.
این قانون نگرانی هایی را در میان پوهنتون ها و سازمان های رسانهای که به محصلین بینالمللی و خبرنگاران خارجی وابسته هستند، برانگیخته است.
منتقدان می گویند که این تغییر می تواند عدم اطمینان و بار های اداری برای مؤسسات و افرادی که پیش از ورود به ایالات متحده تحت بررسی های گسترده قرار می گیرند، ایجاد کند.
عموم مردم ۳۰ روز فرصت دارند تا نظرات خود را در مورد این پیشنهاد از طریق پورتال Federal eRulemaking Portal ارسال کنند.
وزارت امنیت داخلی نظرات را بررسی خواهد کرد پیش از آنکه این مقررات نهایی شود.