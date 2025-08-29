وزارت امنیت داخلی در اطلاعیه‌ای گفت: «بر خلاف بیشتر دسته ‌بندی‌ های غیرمهاجرتی که برای یک دوره زمانی ثابت پذیرفته می ‌شوند، افراد دارای ویزه های F، J و بیشتر I در حال حاضر برای مدتی که شرایط ویزه خود را رعایت می‌ کنند، پذیرفته می ‌شوند.»

این وزارتخانه افزود: «DHS پیشنهاد می‌ کند که مقررات خود را با تغییر دوره پذیرش از مدت وضعیت به پذیرش برای یک دوره زمانی ثابت اصلاح کند.»

مقامات گفته ‌اند که این سیستم جدید برای مبارزه با «سوءاستفاده از ویزه» و بهبود توانایی دولت در «بررسی و نظارت مناسب» بر افرادی که تحت این دسته ‌بندی‌ ها وارد ایالات متحده می‌ شوند، طراحی شده است.

این قانون نگرانی‌ هایی را در میان پوهنتون ها و سازمان ‌های رسانه‌ای که به محصلین بین‌المللی و خبرنگاران خارجی وابسته هستند، برانگیخته است.

منتقدان می ‌گویند که این تغییر می ‌تواند عدم اطمینان و بار های اداری برای مؤسسات و افرادی که پیش از ورود به ایالات متحده تحت بررسی ‌های گسترده قرار می‌ گیرند، ایجاد کند.

عموم مردم ۳۰ روز فرصت دارند تا نظرات خود را در مورد این پیشنهاد از طریق پورتال Federal eRulemaking Portal ارسال کنند.

وزارت امنیت داخلی نظرات را بررسی خواهد کرد پیش از آنکه این مقررات نهایی شود.