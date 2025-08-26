سیاست
برازیل سفیر جدید اسرائیل را رد کرد
اسرائیل بار دیگر وضعیت شخص نامطلوب لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا را تأیید کرد، زیرا روابط بین دو کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده است
/ AP
26 اوت 2025

برازیل از تأیید انتصاب سفیر جدید اسرائیل در این کشور خودداری کرده است، که این اقدام باعث شده اسرائیل روابط خود با این کشور را کاهش دهد و رئیس ‌جمهور لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا را به عنوان «شخص نا مطلوب» اعلام کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این موضوع بحران دیپلماتیک میان دو کشور را عمیق‌ تر کرده است.

لولا دا سیلوا روز دوشنبه از انتصاب گالی داگان، سفیر پیشین در کلمبیا، به عنوان نماینده جدید در برازیل خودداری کرد و این موقعیت همچنان خالی باقی مانده است.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از وزارت خارجه اسرائیل گزارش داده است که روابط با برازیل در سطح پایین‌ تری انجام می ‌شود.

این رسانه به نقل از وزارت خارجه اسرائیل نوشت: «پس از آنکه برازیل به طور غیرمعمول از پاسخ به درخواست سفیر داگان برای تأیید خودداری کرد، اسرائیل درخواست خود را پس گرفت و اکنون روابط میان دو کشور در سطح دیپلماتیک پایین‌تری انجام می ‌شود.»

این تحولات نشان‌ دهنده نقطه‌ای تازه از کاهش روابط میان برازیل و اسرائیل است که پیش از این نیز به دلیل وضعیت غزه و اقدامات اسرائیل در آنجا متشنج بود.

برازیل سال گذشته سفیر خود را از اسرائیل به دلیل خشونت‌ های این کشور در غزه فراخواند و تاکنون جایگزینی برای او تعیین نکرده است.

در پاسخ، اسرائیل لولا دا سیلوا را «شخص نامطلوب» اعلام کرد، پس از آنکه او اقدامات اسرائیل در غزه را با نازی ‌ها مقایسه کرد.

لولا دا سیلوا در آن زمان گفته بود: «آنچه در نوار غزه اتفاق می ‌افتد، جنگ نیست. این نسل‌کشی است. این جنگی میان سربازان و سربازان نیست، بلکه جنگی میان یک اردوی آموزش‌ دیده و زنان و کودکان است.»

روز دوشنبه، اسرائیل بار دیگر وضعیت «شخص نا مطلوب» لولا دا سیلوا را تأیید کرد.

برازیل از آغاز نسل‌کشی اسرائیل در غزه در سال ۲۰۲۳ حمایت خود را از فلسطین به طور علنی اعلام کرده است.

در ماه جولای، برازیل اعلام کرد که به شکایت نسل‌کشی افریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی عدالت (ICJ) خواهد پیوست.

برازیل به طور رسمی فلسطین را در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۰ با مرز های ۱۹۶۷ به رسمیت شناخت.

