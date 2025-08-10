توقف پروازها در ساراتوف

پالایشگاه متعلق به شرکت روس ‌نفت در شهر ساراتوف، اوایل امسال به دلیل حملات پهپادی اوکراین و برای حفظ ایمنی، عملیات خود را متوقف کرده بود. این خبر را منابع صنعتی به رویترز اعلام کردند.

کانال تلگرامی SHOT روسیه، که اغلب اطلاعاتی از منابع امنیتی و نیرو های انتظامی منتشر می ‌کند، گزارش داد که حدود هشت انفجار در ساراتوف و انگلس، شهرهایی که توسط رودخانه ولگا از هم جدا شده‌ اند، شنیده شده است.

اداره هوانوردی ملکی روسیه (روس ‌آویاتسیا) در تلگرام اعلام کرد که پروازها به مقصد و از مبدأ ساراتوف به مدت حدود دو ساعت در اوایل روز یکشنبه برای اطمینان از ایمنی هوایی متوقف شده ‌اند.

هر دو طرف درگیری ادعا می ‌کنند که در حملات خود به خاک یکدیگر، غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌ دهند. جنگی که روسیه در فبروری ۲۰۲۲ با حمله نظامی به اوکراین آغاز کرد.

کیف می ‌گوید که حملاتش در داخل خاک روسیه با هدف تخریب زیرساخت ‌هایی است که برای تلاش ‌های جنگی مسکو حیاتی هستند، از جمله زیرساخت‌ های انرژی و نظامی، و این حملات پاسخی به ادامه حملات روسیه است.