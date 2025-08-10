در نتیجه حمله هوایی اوکراین به ولایت ساراتوف روسیه یک نفر کشته شد و چندین آپارتمان و یک تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. این مطلب را رومان بوسارگین, والی ساراتوف روز یکشنبه اعلام کرد.
وی در پیام رسان تلگرام نوشت پس از آنکه بقایای طیاره بدون سرنشین تخریب شده سه آپارتمان را در حمله شبانه آسیب رساند، ساکنان منطقه تخلیه شدند.
بوسارگین گفت: «چندین نفر از ساکنان به کمک های طبی نیاز داشتند. کمک ها در محل ارائه شد و یک نفر به بیمارستان منتقل شد. متأسفانه، یک نفر جان خود را از دست داد.»
والی مشخص نکرد که چه نوع تأسیسات صنعتی آسیب دیده است.
تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی دود سیاه غلیظی را نشان می دهد که از منطقهای شبیه به یک منطقه صنعتی بلند می شود. خبرگزاری رویترز محل یکی از ویدیوها را با تصاویر ماهوارهای و فایل های موجود تطبیق داده و تأیید کرده است، اما نتوانسته زمان دقیق فیلم برداری را تأیید کند.
رسانه های اوکراینی، از جمله رسانه RBK-Ukraine، گزارش دادند که پالایشگاه نفت در شهر ساراتوف، مرکز اداری این منطقه، پس از حمله پهپادی دچار آتش سوزی شده است.
توقف پروازها در ساراتوف
پالایشگاه متعلق به شرکت روس نفت در شهر ساراتوف، اوایل امسال به دلیل حملات پهپادی اوکراین و برای حفظ ایمنی، عملیات خود را متوقف کرده بود. این خبر را منابع صنعتی به رویترز اعلام کردند.
کانال تلگرامی SHOT روسیه، که اغلب اطلاعاتی از منابع امنیتی و نیرو های انتظامی منتشر می کند، گزارش داد که حدود هشت انفجار در ساراتوف و انگلس، شهرهایی که توسط رودخانه ولگا از هم جدا شده اند، شنیده شده است.
اداره هوانوردی ملکی روسیه (روس آویاتسیا) در تلگرام اعلام کرد که پروازها به مقصد و از مبدأ ساراتوف به مدت حدود دو ساعت در اوایل روز یکشنبه برای اطمینان از ایمنی هوایی متوقف شده اند.
هر دو طرف درگیری ادعا می کنند که در حملات خود به خاک یکدیگر، غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهند. جنگی که روسیه در فبروری ۲۰۲۲ با حمله نظامی به اوکراین آغاز کرد.
کیف می گوید که حملاتش در داخل خاک روسیه با هدف تخریب زیرساخت هایی است که برای تلاش های جنگی مسکو حیاتی هستند، از جمله زیرساخت های انرژی و نظامی، و این حملات پاسخی به ادامه حملات روسیه است.