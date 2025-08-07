جهان
مینت سو پس از آنکه نظامیان در سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، به عنوان رئیس ‌جمهور موقت تعیین شد
11 ساعت پیش

یو مینت سو، رئیس‌ جمهور موقت میانمار، صبح روز پنج ‌شنبه درگذشت. این خبر توسط شورای ملی دفاع و امنیت کشور اعلام شد.

او ۷۴ سال داشت.

گزارش ‌های رسانه ‌های محلی حاکی از آن است که مینت سو در وضعیت بحرانی قرار داشت و در بخش مراقبت‌ های ویژه یک بیمارستان نظامی در نایپیداو، پایتخت این کشور تحت درمان بود.

از اوایل سال ۲۰۲۳، او با کندی در حرکت و دشواری در خوردن مواجه بود. نتایج آزمایش‌ ها نشان داد که او به بیماری پارکینسون و اختلالات عصبی مرتبط مبتلا بوده است.

او همچنین در ماه اپریل سال گذشته در مرکز طبی مونت الیزابت سنگاپور تحت درمان قرار گرفت.

مینت سو پس از آنکه اردو در ماه فبروری ۲۰۲۱ قدرت را از دولت منتخب آنگ سان سو چی گرفت، به عنوان رئیس‌ جمهور موقت منصوب شد.

