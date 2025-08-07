یو مینت سو، رئیس‌ جمهور موقت میانمار، صبح روز پنج ‌شنبه درگذشت. این خبر توسط شورای ملی دفاع و امنیت کشور اعلام شد.

او ۷۴ سال داشت.

گزارش ‌های رسانه ‌های محلی حاکی از آن است که مینت سو در وضعیت بحرانی قرار داشت و در بخش مراقبت‌ های ویژه یک بیمارستان نظامی در نایپیداو، پایتخت این کشور تحت درمان بود.