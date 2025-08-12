پولیس آستین مظنون را به عنوان یک مرد سفیدپوست با پتلون و یخن قاق گل‌دار به سبک هاوایی شناسایی کرده است. پولیس چندین جاده در منطقه را بسته و به مردم هشدار داده است که به او نزدیک نشوند.

این تیراندازی در حالی رخ داد که مردم برای خرید های بازگشت به مکتب پیش از آغاز سال تحصیلی آماده می‌ شدند.

ویدیوها نشان می ‌دهند که واکنش گسترده پولیس و خدمات اضطراری در پارکینگ فروشگاه صورت گرفته است.