پولیس گفته است که سه نفر در نتیجه تیراندازی در یک فروشگاه تارگت در آستین، تگزاس کشته شده اند و یک مظنون بازداشت شده است.
پولیس آستین روز دوشنبه در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تحقیقات ادامه دارد.
در بیانیه پولیس اشارهای به زخمی شدن کسی نشده است. خدمات اضطراری آستین-تراویس کانتی در ایکس اعلام کرد که به چهار مریض کمک کرده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
پولیس آستین مظنون را به عنوان یک مرد سفیدپوست با پتلون و یخن قاق گلدار به سبک هاوایی شناسایی کرده است. پولیس چندین جاده در منطقه را بسته و به مردم هشدار داده است که به او نزدیک نشوند.
این تیراندازی در حالی رخ داد که مردم برای خرید های بازگشت به مکتب پیش از آغاز سال تحصیلی آماده می شدند.
ویدیوها نشان می دهند که واکنش گسترده پولیس و خدمات اضطراری در پارکینگ فروشگاه صورت گرفته است.