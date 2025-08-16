منتقدان ترامپ در فضای آنلاین همچنین به اشتباه ادعا کرده ‌اند که پوتین در جنوری سال گذشته فرمانی را امضا کرده که فروش آلاسکا به ایالات متحده را "غیرقانونی" اعلام می ‌کند و در عین حال رئیس‌ جمهور امریکا را به دلیل میزبانی از رهبری که ظاهراً حاکمیت امریکا بر این منطقه را رد کرده، مورد تمسخر قرار داده‌ اند.

یکی از کاربران در ایکس نوشت: "پوتین در حال آماده‌ گی برای الحاق آینده آلاسکا است و ترامپ فریب آن را خورده است." این ادعای بی ‌اساس همچنین در پلتفرم‌ های بلوسکای و تیک‌تاک منتشر شده است.

ایالات متحده در سال ۱۸۶۷ آلاسکا را از روسیه خریداری کرد و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پوتین چنین فرمانی را امضا کرده باشد.

در همین حال، حساب‌ های ملی‌گرای طرفدار کرملین در رسانه‌ های اجتماعی تصویری از یک پرچم جعلی "جمهوری خلق آلاسکا" را منتشر کرده ‌اند و از این نشست برای ادعای اینکه این منطقه به طور قانونی متعلق به روسیه است، استفاده کرده‌ اند.

این تصاویر توسط رسانه‌ های ملی‌گرای روسی و همچنین شبکه پراودا مستقر در مسکو که به انتشار روایت‌ های طرفدار روسیه در سطح جهانی معروف است، به صورت آنلاین منتشر شده است.

گزارش نیوزگارد می ‌گوید: "این پرچم جعلی آخرین بخش از یک روایت چندین دهه‌ای است که توسط ملی‌گرایان افراطی در روسیه مطرح شده و فروش آلاسکا در قرن نوزدهم را به عنوان یک خیانت ملی به تصویر می‌ کشد."

این اطلاعات نادرست نشان می ‌دهد که چگونه به راحتی می ‌توان ادعاهای نادرست آنلاین را در اطراف یک رویداد پرمخاطب ایجاد و منتشر کرد، به ویژه در پلتفرم ‌های اجتماعی که نظارت بر محتوا را به طور قابل توجهی کاهش داده ‌اند.

این نشست با دقت توسط رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی, رئیس‌ جمهور اوکراین که در آن حضور ندارد و به طور علنی فشار ترامپ برای تسلیم مناطق اشغال شده توسط روسیه را رد کرده است، دنبال خواهد شد.