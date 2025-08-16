سیاست
3 دقیقه مطالعه
اطلاعات نادرست در رسانه‌ های اجتماعی در جریان ملاقات ترامپ با پوتین منتشر شد
ادعا های نادرست، از جمله پرچم ساختگی "جمهوری خلق آلاسکا"، ادعای کشته شدن یک قاتل اوکراینی توسط سربازان امریکایی، و ادعاهایی مبنی بر اینکه پوتین برای الحاق آلاسکا آماده می‌ شود، قبی از نشست آلاسکا شبکه ‌های اجتماعی را فرا گرفتند
اطلاعات نادرست در رسانه‌ های اجتماعی در جریان ملاقات ترامپ با پوتین منتشر شد
/ AP
16 اوت 2025

از ادعا های نادرست مبنی بر کشته شدن یک قاتل اوکراینی در آلاسکا توسط سربازان امریکایی تا گزارش‌ های بی ‌اساس درباره غیرقانونی اعلام کردن فروش این منطقه به ایالات متحده توسط روسیه، اطلاعات نادرست پیرامون نشست میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ گسترش یافته است.

این ادعا های نادرست که در پلتفرم‌ های اجتماعی منتشر شده‌ اند، فضای نشست مهم آلاسکا در روز جمعه را که آزمونی برای وعده رئیس‌ جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ خونین سه‌ ساله در اوکراین است، مبهم کرده ‌اند.

گزارش سازمان نظارت بر اطلاعات نادرست "نیوزگارد" بیان می ‌کند که "عوامل بدخواه اینترنت و رسانه ‌های اجتماعی را با اطلاعات نادرست و تحریف شده پر کرده ‌اند" که از طیف ‌های مختلف سیاسی و از سراسر جهان در حال انتشار است.

یکی از این ادعاها این بود که سربازان امریکایی اخیراً یک قاتل اوکراینی به نام استیفان اورستوویچ، که گفته می ‌شود تک ‌تیرانداز آموزش‌ دیده نیروهای ویژه اوکراین بوده، را در شهر وسیلا در آلاسکا کشته ‌اند.

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد قاتلی با این نام وجود داشته باشد.

این ادعای نادرست که در پلتفرم‌ هایی مانند ایکس، اینستاگرام و همچنین یک وب‌سایت خبری سریلانکایی منتشر شده بود، به گفته نیوزگارد از وب‌سایت "ریل راو نیوز" سرچشمه گرفته است.

این وب‌سایت که خود را به عنوان "طنز، هجو و شوخی" معرفی می‌ کند، اغلب به اشتباه به عنوان یک منبع خبری معتبر تلقی می ‌شود و بارها توسط محققان به دلیل انتشار ادعا های ساختگی درباره جنگ روسیه و اوکراین و همچنین مقامات و سیاستمداران امریکایی مورد انتقاد قرار گرفته است.

الحاق آلاسکا

توصیه شده

منتقدان ترامپ در فضای آنلاین همچنین به اشتباه ادعا کرده ‌اند که پوتین در جنوری سال گذشته فرمانی را امضا کرده که فروش آلاسکا به ایالات متحده را "غیرقانونی" اعلام می ‌کند و در عین حال رئیس‌ جمهور امریکا را به دلیل میزبانی از رهبری که ظاهراً حاکمیت امریکا بر این منطقه را رد کرده، مورد تمسخر قرار داده‌ اند.

یکی از کاربران در ایکس نوشت: "پوتین در حال آماده‌ گی برای الحاق آینده آلاسکا است و ترامپ فریب آن را خورده است." این ادعای بی ‌اساس همچنین در پلتفرم‌ های بلوسکای و تیک‌تاک منتشر شده است.                                    

ایالات متحده در سال ۱۸۶۷ آلاسکا را از روسیه خریداری کرد و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پوتین چنین فرمانی را امضا کرده باشد.

در همین حال، حساب‌ های ملی‌گرای طرفدار کرملین در رسانه‌ های اجتماعی تصویری از یک پرچم جعلی "جمهوری خلق آلاسکا" را منتشر کرده ‌اند و از این نشست برای ادعای اینکه این منطقه به طور قانونی متعلق به روسیه است، استفاده کرده‌ اند.

این تصاویر توسط رسانه‌ های ملی‌گرای روسی و همچنین شبکه پراودا مستقر در مسکو که به انتشار روایت‌ های طرفدار روسیه در سطح جهانی معروف است، به صورت آنلاین منتشر شده است.

گزارش نیوزگارد می ‌گوید: "این پرچم جعلی آخرین بخش از یک روایت چندین دهه‌ای است که توسط ملی‌گرایان افراطی در روسیه مطرح شده و فروش آلاسکا در قرن نوزدهم را به عنوان یک خیانت ملی به تصویر می‌ کشد."

این اطلاعات نادرست نشان می ‌دهد که چگونه به راحتی می ‌توان ادعاهای نادرست آنلاین را در اطراف یک رویداد پرمخاطب ایجاد و منتشر کرد، به ویژه در پلتفرم ‌های اجتماعی که نظارت بر محتوا را به طور قابل توجهی کاهش داده ‌اند.

این نشست با دقت توسط رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی, رئیس‌ جمهور اوکراین که در آن حضور ندارد و به طور علنی فشار ترامپ برای تسلیم مناطق اشغال شده توسط روسیه را رد کرده است، دنبال خواهد شد.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us