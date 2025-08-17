سیاست
1 دقیقه مطالعه
اردوغان دیدار ترامپ با پوتین را ارزیابی کرد
رئیس‌ جمهور اردوغان ابراز امیدواری کرد که روند جدیدی با مشارکت رئیس‌ جمهور اوکراین زمینه ‌ساز صلح پایدار شود و افزود که تورکیه آماده است به هر نحوی کمک کند
/ AA
17 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، روز شنبه اعلام کرد که گفتگو های دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه در آلاسکا به تلاش ‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین «شتاب تازه‌ای» بخشیده است.

اردوغان در بیانیه‌ای که در شبکه ‌های اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «ملاقات‌ هایی که در آلاسکا میان دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین, رئیس ‌جمهور فدراسیون روسیه، برگزار شد، شتاب تازه‌ای به جستجوی راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین داده است.»

رئیس‌ جمهور تورکیه همچنین افزود: «ما از نشست آلاسکا استقبال می ‌کنیم و امیدواریم که این روند جدید، با مشارکت ولودیمیر زلنسکی, رئیس ‌جمهور اوکراین، پایه‌ای برای صلح پایدار فراهم کند. تورکیه آماده است تا هرگونه همکاری لازم را برای برقراری صلح انجام دهد.»

