رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، روز شنبه اعلام کرد که گفتگو های دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه در آلاسکا به تلاش ‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین «شتاب تازه‌ای» بخشیده است.

اردوغان در بیانیه‌ای که در شبکه ‌های اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «ملاقات‌ هایی که در آلاسکا میان دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین, رئیس ‌جمهور فدراسیون روسیه، برگزار شد، شتاب تازه‌ای به جستجوی راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین داده است.»