مرات تامر، سفیر تورکیه در کوریای جنوبی، اعلام کرد که بقایای چهار سرباز تورکیه که در جنگ کوریا که بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ اتفاق افتاده بود، بعد از کشف وشناسایی ایشان به تورکیه برگردانده شده اند.

مرات تامر طی یک بیانیه به آژانس آنادولو، اظهار داشت که اسکلیت های متعدد و بقایای جنگی در جریان حفاری ها در ساحه کونوری، ساحه وقوع سنگین ترین تلفات تورکیه در جریان جنگی که به صفت بخشی از توافق 2011 بین ایالات متحده و کوریای شمالی رخداده بود، کشف شده است.

این ساحه در کوریای شمالی یکی از ساحات شدید جنگ بود. تورکیه با چهارقطعه ای نظامی که مجموعاً ۲۱۲۱۲ سربازبودند، در جنگ کوریا شرکت کرد و این کشور چهارمین کشوری است که با بیشترین تعداد نیرو در این جنگ سهم گرفته است. از 16 کشور اشتراک کننده، تورکیه با تقریباً 900 شهید ویا سرباز مفقود شده، سومین کشور متضرربوده است. اجساد ۴۶۲ سرباز تورکی که در این جنگ جان خود را از دست داده اند، در گورستان یادبود سازمان ملل در شهر بوسان، کوریای جنوبی قرار دارد.

تامر اظهار داشت که بقایای چهار سرباز تازه کشف شده به یک مرکز علمی در هاوایی ایالات متحده درجاییکه تحقیقات جنیتیکی انجام میشود، جهت معاینه و مونتاژ مجدد فرستاده شدند. تامر توضیح داد که برای رسیدن به نتایج دقیق، تحلیل های مفصل روی تکه های پارچه که به استخوان ها چسپیده بودند انجام شد، حتی شناسایی شد که کدام سربازان اردو در آن زمان تحت قومانده ملل متحد می جنگیدند.