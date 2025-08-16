دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نشست خود را در آلاسکا بدون اعلام هیچ توافقی، از جمله در مورد اولویت اصلی ترامپ - پایان دادن به جنگ در اوکراین - به پایان رساندند.
در یک نشست مشترک پس از جلسه تقریباً سه ساعته شان در پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در روز جمعه، ترامپ گفت: «نقاط بسیاری وجود داشت که ما در مورد آن ها توافق کردیم. می توانم بگویم چند مورد بزرگ وجود دارد که هنوز به آن ها نرسیده ایم، اما پیشرفت هایی داشته ایم.» این صحبت ها در حالی انجام شد که پشت سر او بنری با نوشته «در جستجوی صلح» قرار داشت.
ترامپ جزئیات نقاط باقی مانده را مشخص و تأیید نکرد که آیا این موارد مستقیماً به اوکراین مربوط می شوند یا خیر.
پوتین هیچ تغییری در موضع روسیه نشان نداد و این درگیری را به «تهدیدات بنیادی علیه امنیت ما» مرتبط دانست و اصرار داشت که یک توافق پایدار نیازمند پرداختن به «علل اصلی درگیری» است - عبارتی که مسکو برای اشاره به درخواست هایی مانند واگذاری قلمرو توسط اوکراین، خلع سلاح، انصراف از عضویت در ناتو و تغییر دولت استفاده می کند.
پوتین گفت: «ما انتظار داریم که کیف و پایتخت های اروپایی این موضوع را به طور سازنده درک کنند و مانعی در این مسیر ایجاد نکنند.»
بار دیگر در مسکو
او همچنین ادعای ترامپ را که گفته بود جنگ در صورت ریاست جمهوری او در سال ۲۰۲۲ آغاز نمی شد، تکرار کرد و گفت: «من کاملاً مطمئن هستم که این واقعاً چنین می بود.»
ترامپ گفت که با رهبران ناتو، ولودیمیر زلنسکی, رئیس جمهور اوکراین و دیگران تماس خواهد گرفت تا آن ها را در جریان مذاکرات قرار دهد.
پیش از ترک محل بدون پاسخ به سوالات خبرنگاران، ترامپ به پوتین گفت: «احتمالاً به زودی دوباره شما را خواهم دید.»
پوتین به زبان انگلیسی پاسخ داد: «بار دیگر در مسکو.»
ترامپ پاسخ داد: «اوه، این جالب است... شاید کمی انتقاد بشنوم، اما می توانم ببینم که احتمالاً این اتفاق بیفتد.»
این نشست با استقبال گرم از پوتین آغاز شد، کسی که تحت تحریم های ایالات متحده قرار دارد و به دلیل جنایات جنگی در اوکراین تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی است.
ترامپ او را در میدان هوایی با دست دادن، لبخند و قدم زدن روی قالین سرخ استقبال کرد، در حالی که طیارات جنگی ایالات متحده، از جمله یک بمبافکن B-2، بر فراز سر پرواز می کردند.
این دو رهبر سپس بدون مترجم در لیموزین ریاست جمهوری ایالات متحده با یکدیگر سوار شدند - حرکتی غیرمعمول برای رهبران دو قدرت رقیب.
در همین حال، سخنگوی کرملین گفت که مذاکرات بین پوتین و ترامپ به کشورها اجازه داد تا به جستجوی راه هایی برای حل و فصل ادامه دهند. این را خبرگزاری اینترفاکس صبح روز شنبه گزارش داد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: «گفتگو واقعاً بسیار مثبت بود و دو رئیس جمهور در این مورد صحبت کردند. این همان گفتگویی است که به ما اجازه می دهد با اطمینان در مسیر جستجوی گزینه های حل و فصل به جلو حرکت کنیم.»
در حالی که این دو رهبر در حال گفتگو بودند، جنگ همچنان ادامه داشت و بیشتر مناطق شرقی اوکراین تحت هشدار حملات هوایی قرار داشتند. والیان مناطق روستوف و بریانسک روسیه گزارش دادند که برخی از مناطق آن ها تحت حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته اند.
زلنسکی هرگونه واگذاری رسمی قلمرو به مسکو را رد کرده و همچنین به دنبال تضمین امنیتی است که توسط ایالات متحده پشتیبانی شود.
هیچ واکنش فوری از سوی کیف به این نشست وجود نداشت.
اولکسی گونچارینکو، سیاستمدار مخالف اوکراین، در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام گفت: «به نظر می رسد پوتین زمان بیشتری برای خود بدست آورده باشد. هیچ آتشبس یا کاهش تنشی توافق نشده است.»
یان لیپاوفسکی، وزیر امور خارجه چک، در بیانیهای گفت که از تلاش های ترامپ استقبال می کند اما به علاقه پوتین به یک توافق شک دارد.
او گفت: «اگر پوتین واقعاً در مورد مذاکره برای صلح جدی بود، امروز تمام روز به اوکراین حمله نمی کرد.»
هم مسکو و هم کیف انکار می کنند که غیرنظامیان را هدف قرار داده اند. اما هزاران غیرنظامی در این درگیری کشته شده اند که اکثریت قریب به اتفاق آن ها اوکراینی هستند و این جنگ بیش از یک میلیون نفر از هر دو طرف را کشته یا زخمی کرده است.