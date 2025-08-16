دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، نشست خود را در آلاسکا بدون اعلام هیچ توافقی، از جمله در مورد اولویت اصلی ترامپ - پایان دادن به جنگ در اوکراین - به پایان رساندند.

در یک نشست مشترک پس از جلسه تقریباً سه ‌ساعته ‌شان در پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در روز جمعه، ترامپ گفت: «نقاط بسیاری وجود داشت که ما در مورد آن‌ ها توافق کردیم. می‌ توانم بگویم چند مورد بزرگ وجود دارد که هنوز به آن‌ ها نرسیده‌ ایم، اما پیشرفت ‌هایی داشته ‌ایم.» این صحبت‌ ها در حالی انجام شد که پشت سر او بنری با نوشته «در جستجوی صلح» قرار داشت.

ترامپ جزئیات نقاط باقی ‌مانده را مشخص و تأیید نکرد که آیا این موارد مستقیماً به اوکراین مربوط می‌ شوند یا خیر.

پوتین هیچ تغییری در موضع روسیه نشان نداد و این درگیری را به «تهدیدات بنیادی علیه امنیت ما» مرتبط دانست و اصرار داشت که یک توافق پایدار نیازمند پرداختن به «علل اصلی درگیری» است - عبارتی که مسکو برای اشاره به درخواست‌ هایی مانند واگذاری قلمرو توسط اوکراین، خلع سلاح، انصراف از عضویت در ناتو و تغییر دولت استفاده می ‌کند.

پوتین گفت: «ما انتظار داریم که کیف و پایتخت ‌های اروپایی این موضوع را به طور سازنده درک کنند و مانعی در این مسیر ایجاد نکنند.»

بار دیگر در مسکو

او همچنین ادعای ترامپ را که گفته بود جنگ در صورت ریاست‌ جمهوری او در سال ۲۰۲۲ آغاز نمی ‌شد، تکرار کرد و گفت: «من کاملاً مطمئن هستم که این واقعاً چنین می ‌بود.»

ترامپ گفت که با رهبران ناتو، ولودیمیر زلنسکی, رئیس ‌جمهور اوکراین و دیگران تماس خواهد گرفت تا آن‌ ها را در جریان مذاکرات قرار دهد.

پیش از ترک محل بدون پاسخ به سوالات خبرنگاران، ترامپ به پوتین گفت: «احتمالاً به زودی دوباره شما را خواهم دید.»

پوتین به زبان انگلیسی پاسخ داد: «بار دیگر در مسکو.»

ترامپ پاسخ داد: «اوه، این جالب است... شاید کمی انتقاد بشنوم، اما می ‌توانم ببینم که احتمالاً این اتفاق بیفتد.»

این نشست با استقبال گرم از پوتین آغاز شد، کسی که تحت تحریم‌ های ایالات متحده قرار دارد و به دلیل جنایات جنگی در اوکراین تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است.