مته فردریکسن، صدراعظم دنمارک، روز شنبه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، به یک «مشکل» تبدیل شده است و افزود که او تلاش خواهد کرد تا در مورد جنگ غزه بر اسرائیل فشار وارد کند، زیرا کشورش در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه «یولاندز-پستن» گفت: «نتانیاهو اکنون خود به یک مشکل تبدیل شده است» و اضافه کرد که دولت اسرائیل «بیش از حد پیش رفته است.»

فردریکسن وضعیت انسانی در غزه را «کاملاً وحشتناک و فاجعه ‌بار» توصیف کرد و همچنین از پروژه‌ های جدید شهرک‌ سازی غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی انتقاد کرد.

او گفت: «ما یکی از کشورهایی هستیم که می ‌خواهیم فشار بر اسرائیل را افزایش دهیم، اما هنوز حمایت اعضای اتحادیه اروپا را به دست نیاورده‌ ایم.»

طراحی تحریم‌ ها