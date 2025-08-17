مته فردریکسن، صدراعظم دنمارک، روز شنبه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به یک «مشکل» تبدیل شده است و افزود که او تلاش خواهد کرد تا در مورد جنگ غزه بر اسرائیل فشار وارد کند، زیرا کشورش در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.
او در مصاحبهای با روزنامه «یولاندز-پستن» گفت: «نتانیاهو اکنون خود به یک مشکل تبدیل شده است» و اضافه کرد که دولت اسرائیل «بیش از حد پیش رفته است.»
فردریکسن وضعیت انسانی در غزه را «کاملاً وحشتناک و فاجعه بار» توصیف کرد و همچنین از پروژه های جدید شهرک سازی غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی انتقاد کرد.
او گفت: «ما یکی از کشورهایی هستیم که می خواهیم فشار بر اسرائیل را افزایش دهیم، اما هنوز حمایت اعضای اتحادیه اروپا را به دست نیاورده ایم.»
طراحی تحریم ها
فردریکسن افزود که او می خواهد «فشار سیاسی، تحریم ها، چه علیه شهرک نشینان، وزیران یا حتی کل اسرائیل» را در نظر بگیرد و به تحریم های تجاری یا تحقیقاتی اشاره کرد.
او گفت: «ما هیچ چیزی را از پیش رد نمی کنیم. همان طور که با روسیه برخورد کردیم، ما تحریم ها را طوری طراحی می کنیم که در جایی که فکر می کنیم بیشترین تأثیر را خواهد داشت، هدف قرار گیرد.»
کشور فردریکسن از جمله کشورهایی نیست که اعلام کرده اند فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت خواهند شناخت.
جنگ اسرائیل علیه غزه محاصره شده از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۱،۴۳۰ فلسطینی، عمدتاً غیرنظامی، را به قتل رسانده است. این آمار توسط مقامات صحی غزه ارائه شده و سازمان ملل متحد آن را قابل اعتماد می داند.