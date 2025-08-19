ادارهٔ رئیس‌ جمهور دونالد ترامپ بیش از ۶۰۰۰ ویزه تحصیلی را به دلیل اقامت بیش از حد و نقض قوانین لغو کرده است، که شامل اقلیت کوچکی به دلیل "حمایت از تروریزم" نیز می ‌شود. این موضوع را یک مقام وزارت خارجهٔ امریکا روز دوشنبه اعلام کرد.

این اقدام که ابتدا توسط Fox Digital گزارش شد، در حالی صورت گرفته که ادارهٔ ترامپ رویکرد سخت ‌گیرانه‌ای نسبت به ویزه تحصیلی به عنوان بخشی از سرکوب مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل بررسی دقیق‌ تر شبکه‌ های اجتماعی و گسترش روند غربالگری می ‌باشد.

دستورالعمل ‌های وزارت خارجهٔ امریکا در سال جاری از دیپلمات ‌های این کشور در خارج خواسته است که نسبت به هر متقاضی‌ای که واشنگتن او را به عنوان دشمن احتمالی ایالات متحده یا دارای سابقهٔ فعالیت‌ های سیاسی می ‌بیند، هوشیار باشند.

حدود ۴۰۰۰ ویزه به دلیل نقض قوانین توسط بازدیدکنندگان لغو شده است که اکثریت آن ‌ها به دلیل حمله و خشونت بوده است. مقام رسمی افزود که رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر و سرقت از دیگر تخلفات بوده‌ اند.

حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ویزه به دلیل تروریزم لغو شده است. این مقام به قانونی اشاره کرد که در "دستورالعمل امور خارجهٔ وزارت خارجه" دربارهٔ عدم صلاحیت ویزه ذکر شده است. این قانون به طور کلی عدم صلاحیت را به دلیل "درگیر شدن در فعالیت‌ های تروریستی" و "داشتن ارتباط با سازمان‌ های تروریستی" تعریف می‌ کند.

این مقام نگفت که محصلین که ویزه آن‌ها لغو شده از کدام گروه‌ ها حمایت کرده‌ اند.