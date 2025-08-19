ادارهٔ رئیس جمهور دونالد ترامپ بیش از ۶۰۰۰ ویزه تحصیلی را به دلیل اقامت بیش از حد و نقض قوانین لغو کرده است، که شامل اقلیت کوچکی به دلیل "حمایت از تروریزم" نیز می شود. این موضوع را یک مقام وزارت خارجهٔ امریکا روز دوشنبه اعلام کرد.
این اقدام که ابتدا توسط Fox Digital گزارش شد، در حالی صورت گرفته که ادارهٔ ترامپ رویکرد سخت گیرانهای نسبت به ویزه تحصیلی به عنوان بخشی از سرکوب مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل بررسی دقیق تر شبکه های اجتماعی و گسترش روند غربالگری می باشد.
دستورالعمل های وزارت خارجهٔ امریکا در سال جاری از دیپلمات های این کشور در خارج خواسته است که نسبت به هر متقاضیای که واشنگتن او را به عنوان دشمن احتمالی ایالات متحده یا دارای سابقهٔ فعالیت های سیاسی می بیند، هوشیار باشند.
حدود ۴۰۰۰ ویزه به دلیل نقض قوانین توسط بازدیدکنندگان لغو شده است که اکثریت آن ها به دلیل حمله و خشونت بوده است. مقام رسمی افزود که رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر و سرقت از دیگر تخلفات بوده اند.
حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ویزه به دلیل تروریزم لغو شده است. این مقام به قانونی اشاره کرد که در "دستورالعمل امور خارجهٔ وزارت خارجه" دربارهٔ عدم صلاحیت ویزه ذکر شده است. این قانون به طور کلی عدم صلاحیت را به دلیل "درگیر شدن در فعالیت های تروریستی" و "داشتن ارتباط با سازمان های تروریستی" تعریف می کند.
این مقام نگفت که محصلین که ویزه آنها لغو شده از کدام گروه ها حمایت کرده اند.
سرکوب مهاجرت
رئیس جمهور دونالد ترامپ با چندین پوهنتون برجستهٔ امریکا درگیر شده و آن ها را به تبدیل شدن به پایگاه های ضد یهودی متهم کرده است. این اتهامات پس از اعتراضات گستردهٔ دانشجویی در حمایت از حقوق فلسطینیان در جریان حملات اسرائیل علیه غزه مطرح شده است.
در درگیری با پوهنتون هاروارد، ترامپ بودجهٔ تحقیقات را مسدود کرده و تهدید به لغو وضعیت معافیت مالیاتی این دانشگاه کرده است. این اقدامات باعث شده که چندین کشور اروپایی بودجه های تحقیقاتی خود را افزایش دهند تا استعدادها را جذب کنند.
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ امریکا، گفته است که ویزه صدها، شاید هزاران نفر، از جمله محصلین را لغو کرده است، زیرا آن ها در فعالیت هایی شرکت کرده اند که به گفتهٔ او با اولویت های سیاست خارجی امریکا در تضاد بوده است.
مقامات ادارهٔ ترامپ گفته اند که دارندگان ویزه محصلی و کارت سبز به دلیل حمایت از فلسطینیان و انتقاد از رفتار اسرائیل در جنگ غزه، در معرض اخراج قرار دارند. آن ها این اقدامات را تهدیدی برای سیاست خارجی امریکا دانسته و این افراد را به حمایت از حماس متهم کرده اند.
منتقدان ترامپ این تلاش را حملهای به حقوق آزادی بیان تحت متمم اول قانون اساسی آمریکا دانسته اند.