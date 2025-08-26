آسترالیا روز سه شنبه سفیر ایران را اخراج کرد و این کشور را به دست داشتن در حملات آتش سوزی ضد یهودی در شهرهای ملبورن و سیدنی متهم نمود.
این اقدام برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که آسترالیا یک سفیر را اخراج می کند.
آنتونی البانیزی، نخست وزیر آسترالیا، اعلام کرد که خدمات استخبارات به نتیجهای «عمیقاً نگران کننده» رسیده اند که نشان می دهد ایران حداقل دو حمله ضد یهودی را هدایت کرده است.
به گفته البانیزی، تهران پشت حمله آتش سوزی به یک کافه به نام لوییس کانتیننتال در منطقه بوندای سیدنی در اکتبر ۲۰۲۴ بوده است.
همچنین، به گفته وی، ایران مسئول حمله آتش سوزی به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ بوده است. در این دو حمله هیچ آسیبی به افراد وارد نشده است.
البانیزی این حملات را «اقداماتی فوقالعاده و خطرناک از سوی یک کشور خارجی در خاک آسترالیا» توصیف کرد و ایران را به تلاش برای «تضعیف همبستگی اجتماعی و ایجاد تفرقه» متهم نمود.
آسترالیا احمد صادقی، سفیر ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و به او و سه مقام دیگر دستور داد که ظرف هفت روز خاک آسترالیا را ترک کنند.
همچنین، آسترالیا سفیر خود را از ایران فراخواند و عملیات سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورد.
البانیزی اعلام کرد که دیپلمات های آسترالیایی در یک کشور سوم در امنیت به سر می برند.
وی همچنین افزود که آسترالیا قانونی را برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان های تروریستی تصویب خواهد کرد.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه آسترالیا، گفت که این نخستین بار در دوره پس از جنگ است که آسترالیا یک سفیر را اخراج می کند.
وانگ افزود که آسترالیا همچنان خطوط دیپلماتیک خود با ایران را برای پیشبرد منافع آسترالیایی ها حفظ خواهد کرد.
آسترالیا از سال ۱۹۶۸ در تهران سفارت داشته است.
هرچند از سال ۲۰۲۰ به آسترالیایی ها توصیه شده که به ایران سفر نکنند، وانگ گفت که توانایی کانبرا برای ارائه کمک های قنسولی اکنون «بسیار محدود» است.
وی افزود: «می دانم که بسیاری از آسترالیایی ها ارتباطات خانوادگی در ایران دارند، اما از هر آسترالیایی که ممکن است به فکر سفر به ایران باشد، می خواهم که این کار را انجام ندهد.»
پیام ما این است: اگر شما یک آسترالیایی در ایران هستید، در صورت امکان و ایمن بودن، اکنون ایران را ترک کنید.
مایکل برگس، رئیس ادارخ استخبارات آسترالیا گفت که تحقیقات دقیق خدمات استخباراتی ارتباطاتی میان حملات ضد یهودی و سپاه پاسداران ایران را آشکار کرده است.
به گفته برگس، سپاه پاسداران حداقل دو حمله و احتمالاً حملات بیشتری را علیه منافع یهودیان در آسترالیا هدایت کرده است.
وی ادعا کرد که این نیرو از شبکهای پیچیده از واسطه ها برای پنهان کردن دخالت خود استفاده کرده است.
برگس تأکید کرد که سفارت ایران در آسترالیا و دیپلمات های آن در این موضوع دخیل نبوده اند.
سرویس استخبارات آسترالیا همچنان در حال بررسی احتمال دخالت ایران در تعدادی دیگر از حملات است.