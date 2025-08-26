آسترالیا روز سه‌ شنبه سفیر ایران را اخراج کرد و این کشور را به دست داشتن در حملات آتش‌ سوزی ضد یهودی در شهرهای ملبورن و سیدنی متهم نمود.

این اقدام برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که آسترالیا یک سفیر را اخراج می ‌کند.

آنتونی البانیزی، نخست ‌وزیر آسترالیا، اعلام کرد که خدمات استخبارات به نتیجه‌ای «عمیقاً نگران ‌کننده» رسیده‌ اند که نشان می ‌دهد ایران حداقل دو حمله ضد یهودی را هدایت کرده است.

به گفته البانیزی، تهران پشت حمله آتش‌ سوزی به یک کافه به نام لوییس کانتیننتال در منطقه بوندای سیدنی در اکتبر ۲۰۲۴ بوده است.

همچنین، به گفته وی، ایران مسئول حمله آتش ‌سوزی به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ بوده است. در این دو حمله هیچ آسیبی به افراد وارد نشده است.

البانیزی این حملات را «اقداماتی فوق‌العاده و خطرناک از سوی یک کشور خارجی در خاک آسترالیا» توصیف کرد و ایران را به تلاش برای «تضعیف همبستگی اجتماعی و ایجاد تفرقه» متهم نمود.

آسترالیا احمد صادقی، سفیر ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد و به او و سه مقام دیگر دستور داد که ظرف هفت روز خاک آسترالیا را ترک کنند.

همچنین، آسترالیا سفیر خود را از ایران فراخواند و عملیات سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورد.

البانیزی اعلام کرد که دیپلمات‌ های آسترالیایی در یک کشور سوم در امنیت به سر می ‌برند.

وی همچنین افزود که آسترالیا قانونی را برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌ های تروریستی تصویب خواهد کرد.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه آسترالیا، گفت که این نخستین بار در دوره پس از جنگ است که آسترالیا یک سفیر را اخراج می ‌کند.