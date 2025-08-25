خاقان فیدان، وزیر امور خارجه تورکیه، روز دوشنبه در افتتاحیه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی (OIC) درباره غزه گفت که مردم فلسطین به "اقدام جمعی ما" نیاز دارند.

این نشست که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، به ریاست حاکان فیدان، وزیر امور خارجه تورکیه، برگزار گردید. وی در این نشست اظهار داشت: "آنچه مردم فلسطین به آن نیاز دارند، اقدام جمعی ما است."

فیدان هشدار داد که به رسمیت شناختن فلسطین بدون اقدام جهانی برای وادار کردن اسرائیل به پایان دادن به جنگ کافی نیست.

وی گفت: "دولت اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه به دنبال محو فلسطین است. به این امر نباید اجازه داده شود."

وی افزود: "آنها باید متوقف شوند."

نشست سازمان همکاری اسلامی که به ریاست دیپلمات ارشد تورکیه برگزار شد، بر اقدامات جاری اسرائیل در غزه متمرکز بود و هدف آن هماهنگی مواضع و پاسخ ‌های کشور های عضو بود.

در سخنان افتتاحیه، فیدان همچنین حملات شهرک‌ نشینان در کرانه باختری اشغالی، از جمله وزرای اسرائیلی را محکوم کرد و تأکید کرد که چنین اقداماتی نباید بدون پاسخ باقی بمانند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۲،۷۰۰ فلسطینی را در حملات وحشیانه به غزه کشته است.

این جنگ نوار غزه را ویران کرده و این منطقه با قحطی تحمیل ‌شده توسط اسرائیل روبرو است.