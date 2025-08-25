سیاست
وزیر امور خارجه تورکیه: فلسطینی ‌ها به اقدام جمعی نیاز دارند
وی این مطلب را در نشست سازمان همکاری اسلامی اظهار داشت
وزیر امور خارجه تورکیه: فلسطینی ‌ها به اقدام جمعی نیاز دارند
25 اوت 2025

خاقان فیدان، وزیر امور خارجه تورکیه، روز دوشنبه در افتتاحیه نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی (OIC) درباره غزه گفت که مردم فلسطین به "اقدام جمعی ما" نیاز دارند.

این نشست که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، به ریاست حاکان فیدان، وزیر امور خارجه تورکیه، برگزار گردید. وی در این نشست اظهار داشت: "آنچه مردم فلسطین به آن نیاز دارند، اقدام جمعی ما است."

فیدان هشدار داد که به رسمیت شناختن فلسطین بدون اقدام جهانی برای وادار کردن اسرائیل به پایان دادن به جنگ کافی نیست.

وی گفت: "دولت اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه به دنبال محو فلسطین است. به این امر نباید اجازه داده شود."

وی افزود: "آنها باید متوقف شوند."

نشست سازمان همکاری اسلامی که به ریاست دیپلمات ارشد تورکیه برگزار شد، بر اقدامات جاری اسرائیل در غزه متمرکز بود و هدف آن هماهنگی مواضع و پاسخ ‌های کشور های عضو بود.

در سخنان افتتاحیه، فیدان همچنین حملات شهرک‌ نشینان در کرانه باختری اشغالی، از جمله وزرای اسرائیلی را محکوم کرد و تأکید کرد که چنین اقداماتی نباید بدون پاسخ باقی بمانند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۲،۷۰۰ فلسطینی را در حملات وحشیانه به غزه کشته است.

این جنگ نوار غزه را ویران کرده و این منطقه با قحطی تحمیل ‌شده توسط اسرائیل روبرو است.

آتش‌ بس در غزه

دیپلمات ارشد تورکیه بر اهمیت پیشنهاد آتش‌بس مصر-قطر که می ‌تواند به توقف حملات اسرائیل کمک کند، تأکید کرد و گفت که سازمان همکاری اسلامی از تلاش ‌ها برای آتش ‌بس در غزه به طور کامل حمایت خواهد کرد.

خاقان فیدان گفت: "توافقی حاصل شده است، اما مهاجم [اسرائیل] نیز باید موافقت کند."

فیدان هشدار داد که شکست در تأمین آتش ‌بس به ادامه اشغال و جنایات منجر خواهد شد و خواستار ابتکار سازمان ملل برای عضویت کامل فلسطین شد.

وی تأکید کرد که برنامه‌ های بازسازی و احیای غزه باید در چارچوب عربی-اسلامی انجام شود و تورکیه به طور کامل متعهد به حمایت از این تلاش‌ ها است.

فیدان گفت: "ما باید اطمینان حاصل کنیم که فلسطینی ‌ها در غزه باقی بمانند. ما باید نوار غزه را با هم بازسازی کنیم."

فیدان یادآور شد که سازمان همکاری اسلامی برای حفاظت از مسجد الاقصی تأسیس شده است و هرگونه ضعف در این زمینه مأموریت اصلی این سازمان را تضعیف خواهد کرد.

وی همچنین هشدار داد که حملات اسرائیل به سوریه، لبنان و ایران نشان ‌دهنده یک برنامه بی‌ ثبات ‌کننده گسترده‌ تر است که امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می ‌کند.

