حفتر همچنان از ت ج گ قنه لی اده(TCG Kınalıada) دیدن کرد.

ماموریت ملل متحد در لیبیا از طریق کمیسیون نظامی مشترک "5+5" که شامل پنج افسر از غرب و پنج افسر از نیروهای حفتر از شرق است، سال ها است که تلاش ها را برای متحد ساختن اردو پیشتازی کرده است.

ملل متحد همچنان مذاکرات جداگانه را با هدف برگزاری انتخابات در اوایل سال 2022 برای پایان دادن به بن بست سیاسی بین دولت به رهبری اسامه حماد مستقر در بنغازی که توسط مجلس نمایندگان منصوب شده و بخش اعظم شرق و جنوب را کنترل می کند و دولت دبیبه در طرابلس که غرب را کنترل می کند، تسهیل می کند.

لیبیایی هاامیدوارند که با آغازمجدد انتخابات به تاخیر افتاده طویل مدت، به پایان دادن دوره انتقالی که با سرنگونی معمرقذافی درسال 2011 آغازشده وازسال ها بدینسوباعث تفرقه ودرگیری سیاسی بوده است، خلاصی یابند.