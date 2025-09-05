اولین گام مشخص شده در این اعلامیه پایان دادن به جنگ تقریباً دو ساله میان اسرائیل و حماس، در غزه است.

عربستان سعودی و فرانسه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته ‌اند که از این اعلامیه حمایت کنند که شامل «گام‌های ملموس، زمان ‌بندی‌ شده و غیرقابل بازگشت» برای اجرای راه‌ حل دو دولتی است.

برخلاف برخی کشورهای اروپایی دیگر مانند اسپانیا و ناروی، فنلاند فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است. حکومت ائتلافی فنلاند در داخل خود بر سر به رسمیت شناختن رسمی فلسطین اختلاف نظر دارد.