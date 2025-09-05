فنلاند اعلام کرده است که به اعلامیهای در مورد حل مسالمت آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی می پیوندد.
الینا والتونن، وزیر امور خارجه فنلاند، روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «روندی که توسط فرانسه و عربستان سعودی رهبری می شود، مهمترین تلاش بینالمللی در سال های اخیر برای ایجاد شرایط برای راه حل دو دولتی است.»
این اعلامیه نتیجه یک کنفرانس بینالمللی در سازمان ملل متحد در ماه جولای است که به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این منازعه چندین دههای برگزار شد. ایالات متحده و اسرائیل این رویداد را تحریم کردند.
اولین گام مشخص شده در این اعلامیه پایان دادن به جنگ تقریباً دو ساله میان اسرائیل و حماس، در غزه است.
عربستان سعودی و فرانسه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته اند که از این اعلامیه حمایت کنند که شامل «گامهای ملموس، زمان بندی شده و غیرقابل بازگشت» برای اجرای راه حل دو دولتی است.
برخلاف برخی کشورهای اروپایی دیگر مانند اسپانیا و ناروی، فنلاند فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است. حکومت ائتلافی فنلاند در داخل خود بر سر به رسمیت شناختن رسمی فلسطین اختلاف نظر دارد.