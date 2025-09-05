مرکز مبارزه با اطلاعات نادرست تورکیه گزارش های رسانه های اسرائیلی را که نام این کشور را در ارتباط با یک طرح ادعایی تروریزم علیه یک وزیر اسرائیلی ذکر کرده بودند، رد کرده و آن را بخشی از یک کمپاین بدنامی عمدی خوانده است.
این مرکز در بیانیهای گفت: "ذکر نام کشور ما در گزارش های برخی رسانه های اسرائیلی در مورد یک طرح ادعایی تروریزم علیه یک وزیر اسرائیلی نتیجه یک کمپاین اطلاعات نادرست عمدی است که تورکیه را هدف قرار داده است."
این مرکز تأکید کرد که این موضوع که در رسانه های اسرائیلی به عنوان یک پیشرفت جدید ارائه شده است، در واقع به یک حادثهای مربوط می شود که هشت ماه پیش رخ داده بود.
این مرکز افزود: "علاوه بر این، اظهارات افراد بازداشت شده که تأیید می کند هیچ ارتباطی با تورکیه نداشته اند، توسط مقامات صلیب سرخ تأیید شده است."
این مرکز استدلال کرد که هدف اصلی این گزارش ها ایجاد یک تصور گمراه کننده از تورکیه در عرصه بینالمللی و تضعیف موضع آن در مورد فلسطین است.
در بیانیه آمده است: "هدف اصلی این اخبار ایجاد یک تصور گمراه کننده و عمدی علیه تورکیه در عرصه بینالمللی و در نتیجه تضعیف سیاست تورکیه در مورد فلسطین است."
انقره از عموم مردم و مقامات بینالمللی خواست تا به آنچه که آن را "تلاش های اطلاعات نادرست و تبلیغات سیاه علیه تورکیه" توصیف کرد، توجه نکنند.
تورکیه از آغاز نسلکشی در غزه یکی از منتقدان شدید اسرائیل بوده و بارها تل ابیب را به ارتکاب نسلکشی متهم کرده و خواستار پاسخگویی در محکمه های بینالمللی شده است.
مقامات در انقره می گویند که کمپاین های بدنامی که تورکیه را به تروریزم یا طرح های منطقهای مرتبط می کنند، بخشی از تلاش ها برای تضعیف موضع دیپلماتیک آن در حمایت از فلسطینیان است.