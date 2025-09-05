در بیانیه آمده است: "هدف اصلی این اخبار ایجاد یک تصور گمراه ‌کننده و عمدی علیه تورکیه در عرصه بین‌المللی و در نتیجه تضعیف سیاست تورکیه در مورد فلسطین است."

انقره از عموم مردم و مقامات بین‌المللی خواست تا به آنچه که آن را "تلاش‌ های اطلاعات نادرست و تبلیغات سیاه علیه تورکیه" توصیف کرد، توجه نکنند.

تورکیه از آغاز نسل‌کشی در غزه یکی از منتقدان شدید اسرائیل بوده و بارها تل‌ ابیب را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرده و خواستار پاسخگویی در محکمه های بین‌المللی شده است.

مقامات در انقره می ‌گویند که کمپاین‌ های بدنامی که تورکیه را به تروریزم یا طرح‌ های منطقه‌ای مرتبط می ‌کنند، بخشی از تلاش ‌ها برای تضعیف موضع دیپلماتیک آن در حمایت از فلسطینیان است.