رئیس جمهور پیشین در ماه می به سرطان تهاجمی پروستات مبتلا شد که به استخوان های او سرایت کرده بود. بایدن، ازآن زمان به معالجه ازطریق دهان را آغازکرده بود همچنان خوش بین است.

بایدن به سی ان ان گفت، "توقع ما این است که ما بتوانیم این را شکست دهیم. این مرض دردیگراعضایم سرایت نکرده، استخوان های من قوی است، از اینرو من خودرا خوب احساس میکنم."

صحت فزیکی و وضوح ذهنی بایدن در جریان ریاست جمهوری اش بشکل مکرر مورد بررسی قرار گرفته است.

بایدن ناگهان رقابت انتخاباتی مجدد ش را که صرفا چند هفته بعد از یک مناظره با دونالد ترامپ در جولای 2024 باید انجام میداد، به پایان رساند، زیرا در آن عملکرد او ضعیف تلقی میشد، این وضع نگرانی گسترده ای را در حزب دموکرات ایجاد کرد.

در زمان پیروزی اش در سال 2020، بایدن مسن ترین رئیس جمهور انتخاب شده بود. این ریکارد سال گذشته زمانیکه ترامپ در 79 سالگی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، فراتر رفت.

بایدن، از زمان ترک دفترریاست جمهوری مشخصات نسبتاً پایین را حفظ کرده است وصرفا چند بار در محضر عام ظاهر شده است.

بایدن در ماه اپریل، طی یک سخنرانی که در آن از اداره امنیت اجتماعی در مقابل کاهش های پیشنهادی توسط دولت ترامپ مورد اجرا قرار گرفته، دفاع کرده است.